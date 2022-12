Cadeaux de Noël : à Cestas, Cdiscount emballe 80.000 paquets par jour

C'est bientôt Noël et les salariés de Cdiscount à Cestas vont pouvoir souffler. Depuis la fin novembre et l'événement du Black Friday l'immense base logistique de la société de commerce en ligne fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le pic d'activité a été atteint la semaine dernière (80.000 colis/ jour). Pour répondre à la demande sur cette période des fêtes de fin d'année Cdiscount a doublé ses effectifs, passant de 500 salariés à 1.000. Les chaînes d'emballages sont remplies de jouets et les camions font la queue pour partir livrer les commandes.

ⓘ Publicité

La cellule expédition © Radio France - Stéphane Hiscock

France Bleu Gironde a pu enter dans le bâtiment C, cellule d'expédition des jouets de Noël pour un reportage

loading