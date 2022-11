À Quimper, les promotions du Black Friday ouvrent le bal des achats de cadeaux de Noël

Les promotions du Black Friday ont poussé les Quimpérois dans les magasins ce week-end. L'occasion de faire des économies sur les cadeaux de Noël et d'éviter la foule des derniers jours avant le réveillon.

ⓘ Publicité

Anticiper rime avec tranquillité

Nombreux sont ceux qui, au-delà des promotions, se sont déplacés ce week-end pour ne pas avoir à faire leurs achats au dernier moment. Evelyne, par exemple, "n'aime pas la cohue "et estime que "quand on a les idées, autant s'y prendre à l'avance". D'autant qu'elle s'en tient à la liste au père de Noël de sa petite fille qui voulait "un petit chien qui parle et qui répète ce qu'on lui dit".

Annaïg, qui sort d'un magasin de jouets avec deux sacs cabas bien rempli, est venue avec sa sœur Hélène, surtout pour avoir le choix "de trouver exactement ce que les enfants demandent". Si les deux sœurs ont presque tout trouvé, elles admettent que "c'est quand même agréable de payer moins cher" mais ne multiplieront "pas le nombre de cadeaux pour autant".

Cadeaux de Noël © Radio France - Aurélie Lagain

Beaucoup ont un budget clairement défini. Les promotions du Black Friday ne sont qu'une occasion supplémentaire de faire des économies, notamment pour Justine et Anthony. Ces Quimpérois très organisés "c_ommencent toujours en novembre_" et reviendront en décembre pour terminer leurs emplettes. Une façon d'étaler les paiements, surtout que "les prix font peur. Tout a augmenté" explique Anthony, bonnet vissé sur la tête. Des promotions, pas encore trop de monde, "toutes les conditions étaient réunies" pour effectuer ses achats, plaisante le couple.

En revanche, si ce n'est pas encore la cohue, il y a déjà la queue à la caisse et surtout au stand de paquets cadeaux.