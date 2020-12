Cadeaux de Noël : que faire des emballages, après la fête ?

Une fois tous les cadeaux ouverts et la fête passée, que faire de tous ces emballages qui traînent dans le salon ? Lesquels sont recyclables, lesquels ne le sont pas ? On fait le point avec Citeo, entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques.