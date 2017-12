Le père Noel est passé et vous a laissé sous le sapin des cadeaux que vous avez découverts ce lundi 25 décembre. Mais il y a parfois des ratés : la voiture télécommandée qui ne fonctionne pas, un livre que vous aviez déjà ou pire, un cadeau commandé sur Internet toujours pas arrivé. Quels recours?

Dijon, France

Comment peut-on gérer ces « après Noel » pas toujours réussis ? La solution la plus directe, ce serait d’aller se plaindre directement auprès des services du Père Noel, le problème c’est que les bureaux sont très loin et fermés jusqu’en décembre prochain!

Les achats par internet

Alors, si le cadeau ne répond pas à vos attentes soit parce que vous l’aviez déjà, parce que ce n’est pas la bonne taille par exemple, s’il a été acheté sur Internet ou à distance, il peut être retourné au vendeur au titre du droit de rétractation. Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour lui indiquer votre souhait de vous rétracter. Le délai court à compter du lendemain de la réception du bien ou pour les services, de l’acceptation de l’offre. Et c’est bon à savoir, le vendeur peut, à titre commercial, proposer un délai de rétractation plus long.

Y a t-il des conditions ?

Vous ne pourrez pas obtenir, par exemple, le remboursement d’un CD ou d’un DVD si son emballage a été ouvert. Il en est de même pour les produits d’hygiène descellés, les produits nettement personnalisés, ou encore les voyages achetés en ligne. Et ce qu’il faut aussi savoir, c’est que les frais de retour sont à votre charge, sauf si cette information ne vous a pas été communiquée, dans ce cas, c’est le vendeur qui doit les prendre à sa charge ! Généralement, c’est précisé dans les conditions générales de vente . Le vendeur doit, sauf demande contraire de votre part, vous rembourser par le même moyen de paiement que celui utilisé pour passer commande. Ainsi, si vous avez réglé par carte bancaire, il lui est interdit de vous octroyer des bons d’achat.

Les cadeaux achetés en boutique

Pour les cadeaux achetés en boutique, vous n’avez pas de droit de rétractation légal. Ceci dit, certaines enseignes autorisent, à titre commercial, un échange, un avoir et plus rarement un remboursement. Mais attention, le vendeur peut prévoir, en toute légalité, l’exclusion de certaines marchandises, généralement des produits qui se déprécient rapidement ou qui ne peuvent pas être remis en rayon pour des raisons d’hygiène et de sécurité.

Objets défectueux ou non conformes

Pour, les cadeaux défectueux ou non conforme à la commande, dans tous les cas, il faut avoir conserver votre ticket de caisse ou votre bon de livraison, car un justificatif d’achat vous sera demandé. Et si la réparation ou le remplacement sont impossibles, vous pouvez toujours rendre le produit et vous faire rembourser. Vous pouvez également exiger une nouvelle livraison respectant la commande en vertu de l’obligation de "délivrance conforme".