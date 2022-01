Caen : 300 manteaux duvets fabriqués par un façonnier de la haute couture, offerts à des SDF

C'est lors d'une balade à vélo un dimanche matin sur le canal de Caen à la mer, devenu lieu de rassemblement des jeunes migrants désireux de rejoindre la Grande-Bretagne, qu'Amédi Nacer, le dirigeant des Etablissements ThIERRY à Ifs dans l'agglomération caennaise, se dit qu'il doit agir pour aider les sans-abri. Son métier : façonner des vestes et manteaux pour les plus grands couturiers français (Chanel, Hermès, Céline ou encore Louis Vuitton). Avec lui ce jour là, un de ses amis, président de la société immobilière SEDELKA à Caen. L'idée est née, il faudra six mois pour la traduire concrètement.

Les deux patrons rencontrent les responsables de la Boussole, centre d'accueil et d'accompagnement de jour de personnes en grande précarité, géré par le CCAS de Caen puis un fabriquant de tissus techniques, l'entreprise SOFILETA située dans l'agglomération lyonnaise.

Les manteaux-duvets sont fabriqués avec un tissu très technique, molletonné, léger, imperméable et qui protège ceux qui le portent jusqu'à moins 10°C

Martial Lemarchand responsable maintenance aux Etablissements Thierry présente le manteau duvet au maire Joël Bruneau © Radio France - Carole LOUIS

300 manteaux duvets offerts

Des manteaux à l'abri dans un sac à dos de même composition adaptable grâce à des scratchs. Sur les 300 pièces, 150 sont parrainées par le promoteur immobilier de Caen SEDELKA, dont le président Malek Rezgui a été le premier avec Amédi Nacer à imaginer le projet, les 150 autres par les Etablissements THIERRY dont 50 grâce aux dons de particuliers.

Essayage par un des marginaux de passage à la Boussole © Radio France - Carole LOUIS

C'est bien - Sofiane, le mannequin du jour

Un bilan de cette initiative humanitaire sera réalisé à la fin de l'hiver afin de savoir comment les sans-abri l'ont utilisé et comment ce manteau duvet a résisté.

Le dirigeant des Etablissements THIERRY espère que d'autres associations ou centres d'accueil relayeront le projet. Il se dit prêt à leur faire parvenir le dossier technique et à répondre à leurs questions. En attendant quelques-uns des 300 manteaux seront envoyés vers Lyon et peut-être même à Paris.