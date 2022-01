Caen, 5ème ville de France où il fait bon vivre

La Normandie dans le peloton de tête du palmarès des villes et villages où il fait bon vivre en France. L'association du même nom dévoile ce dimanche son palmarès 2022. Le département du Calvados est cette année encore très bien représenté ! Plus largement, c'est tout le grand Ouest qui sort renforcé : les Régions de Normandie, de Bretagne, des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine placent 14 villes aux 20 premières places du classement.

Caen fait son entrée dans les 5 premières villes où il fait bon vivre

La ville de Caen de plus en plus prisée ! Elle gagne une place au palmarès 2022 et fait son entrée dans le Top 5, derrière des villes de taille équivalente : Angers, Annecy et Bayonne.

Trois villages normands dans le top 50 !

Nos villages ont aussi la cote auprès de l'association qui base son palmarès sur 187 critères.

La commune d'Epron au nord de l'agglomération caennaise figure sur la troisième marche du podium. Elle est talonnée par deux autres cités normandes : Martinvast dans la Manche et Authie au nord-ouest de Caen qui figure en cinquième position.

Cambes-en-plaine, Cagny et Saint-Arnoult complètent le top 50.

Honfleur au tableau d'honneur

La cité des peintres impressionnistes n'a pas à rougir. Si elle ne caracole pas (encore!) en tête du classement, Honfleur fait une incroyable remontée cette année. La ville gagne 170 places et se positionne a la 496ème place.

Un classement établi en fonction de neuf catégories que sont : la sécurité, les transports, la santé, l’éducation, les commerces et services, les sports et loisirs, la solidarité et enfin l'attractivité immobilière.