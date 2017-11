Caen au 7ème rang des villes françaises idéales pour passer sa retraite

Caen se situe au 7ème rang des villes idéales françaises où planifier sa retraite selon une enquête de Market Inspector. Un classement dominé par Limoges, Le Mans et Nice.

Caen se situerait dans le "Top 10" des villes de France où il fait bon passer sa retraite. Selon l'enquête de Market Inspector Caen est une des villes où tous les critères sont réunis pour bien vieillir .

L'accès aux soins le plus facile de France

Et ils sont nombreux ces critères. Coût de la vie, climat, culture, pollution. De nombreux éléments sont pris en compte et à ce petit jeu des comparaisons , Caen arrive au 7ème rang des "villes idéales pour y planifier sa retraite" . Loin du trio de tête où l'on trouve dans l'ordre Limoges, Le Mans et Nice mais dans le top 10 des villes de + de 100 000 habitants avec comme points forts : le fleurissement de la ville, la faible pollution, le taux de délinquance peu élevé mais aussi et surtout l'accès aux soins qui, à Caen, serait "un des plus faciles de France".

Les points faibles

La "ville aux 100 clochers" est plébiscitée pour son patrimoine architectural. Plus surprenant : son ensoleillement pas négligeable ( 1887 heures par an) . C'est mieux qu'à Dijon. Reste les points faibles soulignés par cette enquête : les transports en commun et l'offre culturelle jugée "au dessous de la moyenne" . Pas assez de théâtres , de musées ou d'écrans de cinéma . Mais cela n'empêche pas Caen d'être bien classée avec Angers et le Mans. L'ouest serait donc une région idéale pour envisager d'y passer ses vieux jours...