Caen : au salon du mariage, se projeter après la crise sanitaire

La 5ème édition du salon du mariage à Caen se déroule tout le week-end au parc des expositions. Un moyen pour la centaine d'exposants et les futurs mariés de se projeter après un an et demi de crise sanitaire. Avec les reports de cérémonies et les nouvelles demandes, c'est parfois l'embouteillage.

En 2020, selon l'Insee, à peine 155 000 mariages ont été célébrés, contre 225 000 l'année précédente. Mais après plus d'un an et demi de pandémie, les cérémonies reprennent petit à petit. Au salon du mariage de Caen, une centaine d'exposants ont posé leur valise pour tout le week-end dans les allées du parc des expositions. Parmi eux, des organisateurs de mariage, des traiteurs ou encore des créateurs de robe de mariées.

Tout pour faire le bonheur d'Angélique qui est venue faire du repérage, accompagnée par une bonne partie de sa famille. Elle doit se marier le 11 juin prochain, une date qu'elle a dû décaler à cause de la crise sanitaire : "On avait commencé à faire le salon du mariage et après il y a eu le Covid. On a dû tout annuler."

En 2020, le nombre de mariage a fortement baissé par rapport à l'année précédente. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Pour beaucoup de mariés, la pandémie est un source de stress et beaucoup essayent d'anticiper. "On aurait pu se marier en 2022 mais avec le Covid on savait pas trop ce que ça pouvait donner, explique Alice qui a programmé son mariage pour l'été 2023. On a voulu anticiper et se marier en 2023 comme ça on sera surement plus tranquille."

Des professionnels parfois débordés

Depuis la reprise en tout cas les demandes sont très nombreuses. Entre les reports et les nouveaux projets, les professionnels ont parfois du mal à répondre à toutes les envies.

" Il y a une période d'embouteillage parce que tout le monde veut les mêmes dates, explique Laurie Canitrot, organisatrice de mariage depuis un peu plus de deux ans. Au niveau des domaines et des traiteurs ils sont débordés. Faire un mariage en une année c'est très compliqué maintenant avec le Covid. C'est très inhabituel"

Pour pallier le manque de dates disponibles, certains couples se décident à organiser leur mariage en hiver. Beaucoup de professionnels disent s'attendre à une très belle arrière-saison.