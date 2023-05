"Caen, cette ville, je l'aime plus que tout" confie Amandine Petit lors de sa séance de dédicace

C'est un nouveau défi pour la normande Amandine Petit ! Originaire de Bourguébus près de Caen, la Miss France 2021 a sorti son premier livre intitulé « J’ai décidé d’oser ». La jeune femme de 25 ans voulait raconter son incroyable parcourt qui l'a menée jusqu'à la couronne, mais pas que. Très engagée contre la maladie d'Alzheimer, elle veut aussi donner de l'espoir aux jeunes générations. Elle l'a d'ailleurs évoquée sur France Bleu Normandie ce vendredi 26 ma i.

Alors quoi de mieux, pour la calvadosienne, de faire sa première dédicace, chez elle, à Caen. Les fans étaient très nombreux, à la FNAC en centre-ville, pour accueillir l'ex-Miss France ce samedi après-midi. "Elle est simple, généreuse, naturelle, on est fan, c'est la fierté locale" pouvait-on entendre dans la longue file d'attente.

"Une fierté de dédicacer ici"

Dédicacer son livre à Caen avait une saveur particulière pour la Miss France 2021, très attaché à ses racines normandes.

"Je continue de suivre énormément tout ce qui se passe. Je sais que là, par exemple, il y a la presse locale qui est venu, qui m'a envoyé des messages sur Instagram en me disant Amandine, est-ce qu'on pourra faire une interview ? Si je peux continuer de faire rayonner la Normandie, évidemment, avec plaisir ! J'ai participé à Miss France, je suis partie à Miss Univers et je fais plein de choses un peu partout. Mais mon attachement, il est ici, en Normandie. J'ai d'ailleurs acheté ma maison, pas loin de Caen. Je continue de me promener très souvent ici. Quand je fais mes entraînements de sport, je vais sur la côte"

"Ce livre, c'est grâce à la Normandie"

Amandine Petit s'est également exprimée sur le contenu de son livre, qui fait bien évidemment référence à son enfance en Normandie, là où tout a commencé.

"Mes premières dates, il fallait en fait que ce soit en Normandie. Parce que l'histoire de ce livre commence quand j'étais petite. Ensuite, la continuité qui correspond à mon histoire, c'était mon élection de Miss Normandie, qui m'a donné la chance d'arriver à Miss France, qui m'a ensuite donné la chance d'arriver à Miss Univers. Mais si on en revient à la base des bases, mes amis n'ont pas changé. Ma famille est restée exactement la même. C'est cette région qui me tient, qui me retient et que j'aime plus que tout".

Amandine Petit qui sera également en dédicace mercredi 31 mai à 13h à la Fnac du Havre et à 17h à la Fnac de Rouen.