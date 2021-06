Caen : des riverains se dressent contre l’installation d’un site d‘hébergements de “grands marginaux”

“Vous voyez : une vingtaine de caisses métalliques qui vont accueillir des personnes en très grande précarité. Juste en face de chez nous”. Sébastien est l’un des habitants de la rue du Marais en conflit avec la Préfecture du Calvados. Comme lui, d’autres riverains rejettent ce “village mobile” (nom officiel) destiné à donner des solutions d’hébergement aux sans-abris considérés comme appartenant à la grande marginalité.

Un programme national précise la Préfecture du Calvados

Tous les départements français ont ce problème : comment s’occuper des “grands marginaux”, ces personnes qui ne peuvent entrer dans aucun programme de réinsertion ? Le ministère du logement a lancé un appel à projet national pour trouver des solutions innovantes. “L'Etat a pris ses responsabilités en proposant cette offre” explique Stéphane De Carli, directeur départemental de l’emploi et des solidarités. “C'est un sujet qui doit trouver une solution. Ou alors on en fait quoi ? On les laisse dans la rue ou on les cache. Mais ça ne règle pas le problème”. La Préfecture du Calvados a donc choisi de recourir à cette solution des villages mobiles, dans trois villes où sont répertoriés des grands exclus : Vire, Bayeux et donc Caen, avec ces vingt bungalows destinés à accueillir chacun deux personnes. Une structure semblable existe depuis 2015 sur la Presqu'Île de Caen, sans soucis de voisinage dans ce secteur isolé.

Les riverains se disent conscients de la nécessité de trouver des solutions. “Je travaille justement dans le social” précise Marine. Mais pour eux c’est la structure de trop dans le quartier. Le site choisi par la Préfecture est à 200 mètres de Cap-Horn, un foyer d’accueil d’une soixantaine de places. “On est nombreux à avoir acheté nos maisons en connaissance de cause, c'est-à-dire avec la présence du cap Horn au bout de cette impasse” enchaîne Marine. “On cohabite déjà depuis plusieurs années avec le public du cap Horn. Il y a des hauts et des bas. Moi, mon fils est scolarisé au Millepertuis, quand je vais le chercher le soir, voilà, de temps en temps on peut se faire interpeller. Avec cette nouvelle structure, on va atteindre les limites du vivre ensemble.”

Son voisin, Sébastien, ne voit pas dans cet alignement de box métalliques une vraie solution de nature à garder en un même lieu ces personnes souvent confrontées à des addictions ou des problèmes psychiatriques. “Les conditions sont vraiment indignes pour accueillir ces populations, enfermées dans des caisses métalliques où il n’y a, nous a-t-on dit, qu’une petite fenêtre orientée vers la voie ferrée”. Le terrain choisi appartient à l’État et se situe dans le prolongement de la gare.

Différents profils de marginaux

Les bungalows ont été installés en une dizaine de jours. Les premières personnes hébergées devraient arriver en juillet. Selon Stéphane De Carli, le représentant de la Préfecture, les riverains pourraient être surpris. “Il faut sortir de la représentation du jeune SDF violent avec ses chiens. La grande marginalité à plusieurs visages. On a aussi des couples ou des personnes âgées, qui vivent seules et cachés dans Caen”. Le directeur voit ce projet comme “une nouvelle chance pour ceux qui vivent en errance et sans solution. Il y aura des travailleurs sociaux et des professionnels aguerris avec ces populations. Le site sera aussi gardé pour filtrer les entrées et les sorties. Ce sera un cadre sécurisé et sécurisant".

Les riverains se sont une nouvelle fois réunis ce jeudi soir. Pour définir leur stratégie. Ils vont saisir la justice. “Normalement on ne peut pas construire ici. On va donc contester la légalité du permis de construire qui a été accordé en toute discrétion. On est vraiment désolés, mais on n'a pas d'autres choix” explique Sébastien qui voit dans cette bataille un enjeu crucial pour l’avenir de ce quartier situé sur les hauteurs de la gare. “Nous avons déjà beaucoup de structures médico-sociales autour de chez nous. Là c’est celle de trop. Certains riverains, famille avec enfants, envisagent de partir. C’est toute la mixité sociale du quartier qui est en jeu” dit-il.