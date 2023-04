Caen : il s'apprête à passer le bac de Français mais risque d'être expulsé

L'inquiétude grandit, jour après jour, pour une famille ivoirienne menacée d'expulsion qui réside à Caen. Le 10 mai prochain, elle doit quitter la France pour rejoindre l'Allemagne, le pays qui lui a délivré les visas. Une situation qu'ils ne veulent pas connaître. "Nous ne parlons pas allemands, nous n'y sommes jamais allés, et mes enfants sont très bien intégrés ici" raconte Madeleine-Houssa, la maman.

ⓘ Publicité

Son fils ainé, Saucié, est élève de première au lycée Jean Rostand à Caen. Il s'apprête à passer l'épreuve du bac Français en juin prochain. "C'est un garçon très agréable et bien intégré, explique Gwénaëlle Clément, la professeure principale de Saucié. Il s'est adapté au système éducatif français, il est motivé et a progressé tout au long de l'année." Alors partir à quelques semaines de l'examen n'a aucun sens pour les enseignants et camarades de classe du lycéen.

Des recours légaux épuisés

La famille a bien tenté d'agir devant le tribunal administratif, en vain. Elle doit retourner en Allemagne le 10 mai prochain sur injonction de la préfecture à Rouen. Mais pourquoi l'Allemagne ? "Notre famille est menacée en Côte d'Ivoire en raison de problèmes qu'a rencontré mon mari qui est emprisonné, explique la mère de Saucié. Nous avons reçu des coups de fils anonymes, les enfants étaient persécutés à l'école, alors nous avons pris peur. Seulement l'ambassade de France étant plus exposé, je suis allée à celle d'Allemagne où j'y étais accueillie en toute discrétion."

La matriarche ignore alors que le visa qu'elle obtiendra ne lui permettra pas d'aller et venir dans l'espace Schengen comme elle le croit. Et même s'ils sont arrivés en France et n'ont jamais mis les pieds en Allemagne, c'est bien là que la famille doit se rendre le 10 mai prochain.

Les élèves d'une classe de première du lycée Rostand à Caen se mobilisent pour leur camarade menacé d'expulsion © Radio France - Gwénaëlle Clément

Un coup de pouce du destin ?

Les professeurs de Saucié ont produit des lettres pour venter les qualités et la réussite scolaire de leur élève. Ses camarades de classes ont lancé une pétition . L'une a même contacté le député socialiste du Calvados Arthur Delaporte pour le sensibiliser à la situation. Tous espèrent un coup de pouce du destin pour permettre à leur copain, sa mère et son frère (scolarisé dans un collège voisin) de rester à Caen.

loading