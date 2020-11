Caen illumine son hôtel de ville en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015

La ville de Caen a décide de rendre hommage aux victimes des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. La commune illumine son hôtel de ville avec la date de l'attaque et celle d'aujourd'hui, cinq ans après.

Le 13 novembre 2015, des commandos terroristes menaient plusieurs attaques aux abords du stade de France à Saint-Denis, sur des terrasses de Paris et dans la salle de spectacle du Bataclan. Des attentats qui ont fait 131 morts et des centaines de blessés. La ville de Caen a décidé de rendre hommage aux victimes ce jeudi et vendredi en illuminant sa mairie.

Plongé dans le noir, l'hôtel de ville laisse apparaître deux dates : 13-11-15 et 13-11-20. Il s'illumine aussi du drapeau tricolore.