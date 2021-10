Caen la mer: bilan positif pour les foyers témoins de l'opération zéro déchets

Prendre de nouvelles habitudes pour produire moins de déchets ménagers et assimilés , l'opération lancée en février 2021 par le SYVEDAC, le Syndicat pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets dans l'Agglomération Caennaise, a réussit à mobiliser 125 personnes durant 5 mois complets. Le syndicat visait 50 familles de une à 6 personnes, 41 ont accepté de jouer le jeu jusqu'au bout.

Emilie Le Naour, l'une des participante à l'opération 0 déchets © Radio France - Carole LOUIS

Parmi les familles engagées, celle d'Emilie Le Naour à Blainville-Sur-Orne. Un couple et deux enfants qui vivent dans une rue résidentielle de cette commune de l'agglomération caennaise. Déjà sensible à la question du mieux consommer en gaspillant moins, cette mère de famille reconnait avoir appris beaucoup durant ce test grandeur nature.

On croit bien faire, mais on fait des erreurs

Au lancement de l'opération chacune des famille a dû peser ses déchets: les sacs gris pour les ordures ménagères résiduelles, les jaunes contenant les bouteilles, bidons, aérosols, cartons ou magazines et les déchets en verre. Emilie enregistre alors 15,5 kilos rien que pour sa poubelle grise. Un chiffre modéré dans la mesure où la famille achète déjà certains produits alimentaires plutôt en vrac qu'en sachet ou carton.

Il faut alors apprendre à gérer le quotidien, anticiper les repas, vérifier les réserves afin de ne rien gâcher, ré-utiliser sous une autre forme un produit cuisiné, comme par exemple les restes de la semoule du couscous qui serviront à un taboulé le lendemain. "Faire sa liste de courses reconnait Emilie Le Naour, c'est être sûr de n'acheter que ce que l'on a noté.

Parmi les nouveaux réflexes de la jeune femme vérifier les emballages des produits. Pour ses enfants qui lui réclament des céréales au petit déjeuner elle privilégie désormais les grands paquets dont elle verse le contenu dans des bocaux en verre. Et fini les paquets de pains au chocolats ensachés pour le goûter, désormais elle va à la boulangerie où elle en achète pour la semaine et qu'elle congèle. Elle n'utilise plus non plus d'essuie-tout ou de cotons jetables.

Les produits ménagers faits maison © Radio France - Carole LOUIS

Grâce aux échanges avec les membres du SYVEDAC, et les autres participants témoins à l'opération la maman a appris à fabriquer elle même certains de ses produits ménager: sa lessive, avec du savon de Marseille, son shampoing ou encore son dentifrice. Si son compagnon montre encore un peu de résistance, ses enfants dit-elle ont plutôt bien admis ces nouvelles pratiques. Au terme des 5 mois de test, sa poubelle grise ne pèse plus que 6 kilos. Une baisse de 53% . Et cerise sur le gâteau explique Emilie Le Naour, là où en général quand elle ne faisait pas attention , elle dépensait 100 à 120 euros pour les courses de sa semaine, l'addition ne s'élève plus aujourd'hui qu'à 50 euros.

Positif pour tout, et surtout pour la planète

Certes dit-elle, ces gestes demandent de l'organisation, du temps, voire parfois un petit investissement mais ils sont indispensables pour l'avenir de nos enfants et surtout pour la préservation de notre planète.

Et pour ceux qui souhaiteraient suivre son exemple une idée de recette pour faire soi-même sa lessive:

60g de savon de Marseille sans glycérine que vous râpez,1CS de cristaux de soude,1 litre d'eau bouillante. Verser dans un bidon de 5 litres récupéré d'eau déminéralisé par exemple, et compléter la préparation avec de l'eau froide jusqu'au niveau 3 litres. Bien mélanger , c'est prêt.