Caen : le coiffeur-barbier Joakim en appelle aux dons pour éviter la fermeture de son salon

Les petits commerces non-alimentaires sont sur la corde raide depuis l'instauration du confinement. Le salon "Joakim Coiffeur Barbier" n'échappe pas à la règle. Sa santé financière était délicate avant la mise en place du confinement, elle est devenue plus que préoccupante après un mois sans rentrée d'argent. D'autant plus qu'il ne semble pas éligible aux aides de l'Etat.

"Chaque mois de fermeture, ce sont 15 000 euros de chiffre d'affaire envolés ! L'Etat nous propose plein d'aide mais toutes les entreprises ne peuvent pas en profiter. Au final, ce sont les banques qui décident. Etant donné ma situation avant la crise, elles ont du mal à dire oui." Joakim Heutte

Face à la réalité accablante de ses finances, le coiffeur-barbier s'est résolu à faire appel à la générosité de ses clients, bien conscient que c'est beaucoup demander à des personnes certainement dans la même "galère" que lui.

Un bel élan de générosité

Pour le gérant, il s'agit de toutes façons d'une question de vie ou de mort de son commerce. "Je n'ai pas eu le choix, c'est soit je créais cette cagnotte et comptais sur la solidarité de ma clientèle, soit la porte du salon restait close le jour du déconfinement, pour ne plus rouvrir".

Depuis la création de cagnotte solidaire, Joakim peut surtout mesurer l'importance de son salon pour ses clients les plus fidèles, car la générosité est au rendez-vous. Lors des quatre premiers jours, il a récolté près de 7000 euros sur les 10 000 demandés. Plus encore que l'argent, ce sont les messages de soutien qui le touchent.

"C'est impossible de voir fermer le salon, c'est inconcevable ! Joakim, c'est un personnage, c'est quelqu'un toujours plein de ressources, plein de bonnes idées. Je trouverais ça vraiment dommage qu'il doive fermer le salon et que lui et sa super team se retrouve au chômage. Ce n'est pas qu'un lieu où on va juste se faire couper les cheveux, c'est bien plus que ça. Moi-même je suis à mon compte et je vis une passe difficile, mais s'il le faut, j'irai remettre à la cagnotte pour qu'il arrive au bout." Frédérique, cliente et photographe qui a déjà exposé ses œuvres sur les murs du salon de coiffure

"C'est plus qu'un salon, c'est un lieu de vie !"

"Joakim, c'est un partenaire. Il m'a coiffé, il m'a fait la barbe dans des moments où financièrement c'était compliqué pour moi, quand je commençais tout juste à me produire sur les petites scènes caennaises et que je n'avais pas encore le statut d'intermittent. Il a toujours été là pour me soutenir. En plus, c'est un salon formidable où ils sont tous attentionné. Quand il y aura déconfinement, moi, j'aurai envie de retrouver ça." Harold Barbé, humoriste normand et client

"C'est plus qu'un salon, c'est un lieu de vie ! Les gens s'y sentent chez eux. Dès qu'on passe dans la rue, on s'arrête et on vient partager un moment autour d'un thé ou d'un café. Il y a un réel esprit de famille. Joakim a son franc parler, sa générosité, le cœur sur la main et je pense que les gens ont naturellement eu envie de donner. C'est un endroit où il nous rend beau, où il nous fait rire, où il met de la musique, où il a choisi de s'entourer de personnalités aussi géniales que lui." Margaux, cliente

Un pot de l'amitié et un mur de solidarité

Difficile de ne pas être touché devant autant de témoignages dithyrambiques de la part de ses donateurs qui se révèlent être bien plus que des clients. "Je remercie tous ceux qui ont participé, je me dis qu'ils n'ont pas envie de perdre un établissement où ils se sentent bien. Je me rends compte que c'est une véritable communauté, je dirais même qu'on a créé une famille. J'ai les larmes aux yeux quand je lis leurs messages, c'est très fort en émotion.

Sitôt le déconfinement scellé, Joakim Heutte promet d'organiser un pot pour remercier tous ceux qui auront participé au sauvetage de son salon. Il créera également un "mur de solidarité" où seront mis en avant les donateurs qui le souhaitent et les entreprises qui l'ont aidé à se maintenir debout face à la tempête financière engendrée par la pandémie de coronavirus.