Caen : le forum des associations s'est tenu au château ce samedi 4 septembre

Le forum des associations de Caen s'est tenu samedi 4 septembre au château. 250 associations sportives, culturelles et de loisirs étaient présentes et beaucoup de personnes ont défilé parmi les stands, heureuses à l'idée de reprendre des activités.

250 stands d'associations, des estrades de démonstration : le forum des associations de Caen s'est tenu ce samedi 4 septembre au château, de 10 heures à 19 heures. Les associations sportives, culturelles et de loisirs divers ont présenté leurs activités aux nombreux curieux et passionnés venus prendre des renseignements pour la rentrée.

"Je fais déjà du squash et du paddle, et là je prends des renseignements pour faire du canoë à la rentrée", se réjouit Luc. Devant une estrade, certains font quelques pas de cha-cha-cha et de salsa : "C'est très sympa comme initiation, et ça m'a donné envie de me remettre à la danse !", reconnaît Emma.

Un besoin de se remettre au sport après les confinements successifs

Après un an et demi de crise sanitaire, les clubs sportifs ont été mis à l'épreuve ; beaucoup ont dû fermer et ont perdu de nombreux adhérents. "Mais avec le nouveau protocole sanitaire mis en place, on va enfin pouvoir rouvrir et danser de nouveau !", s'enthousiasme Morlaye Camara, chorégraphe et professeur de danse à l'association de danses latines La Timba à Caen.

De nombreuses personnes sont venues prendre des renseignements sur les diverses associations caennaises. © Radio France - Marie Martirossian

Beaucoup de curieux et de passionnés sont venus dans l'espoir de trouver une activité pour la rentrée, comme Aurélie, venue avec ses deux fils. Elle et sa famille sont arrivés à Caen il y a quelques mois : "J'aimerais trouver un sport pour mes fils, qu'ils puissent prendre l'air, se défouler, après cette année de confinements successifs, ça a été difficile pour eux de rester à la maison sans bouger !". Son fils aîné, Joris, espère trouver un club de football pour la rentrée.

Le forum des associations a fermé ses portes à 19 heures. Dans l'après-midi, des manifestants anti-pass sanitaire sont entrés dans le château et ont défilé quelques minutes, sans incident.