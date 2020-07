Caen : Les militants de L214 mobilisés devant Lidl contre les conditions d'élevage des poulets

Camion publicitaire, tracts, pancartes, l'association L214 a misé sur les outils visuels pour alerter les clients du magasin. Sur les flyers qui sont posés sur les pare-brise des voitures, on retrouve la présentation des publicités de Lidl mais avec des images choc des poulets dans les élevages intensifs.

L214 vise l'enseigne en particulier car c'est l'une des seules en France à ne pas avoir pris d'engagements concrets sur les poulets vendus dans leurs magasin. Le communiqué, diffusé le vendredi 17 juillet, dans lequel l'enseigne annonce vouloir se donner tous les moyens de remplir les critères de l'European Chicken Commitment (appel d'associations européennes pour de nouvelles normes d'élevage et d'abattage des poulets) n'est pas suffisant.

"Lidl nous a servi pour l'instant un engagement au rabais dans lequel ils excluent la question de la sélection génétique et la densité de l'élevage, où les poulets sont entassés. Ils nous disent que c'est pas possible de le changer alors que ce sont les mesures les plus faciles à mettre en place à court terme.", explique Léo Le Ster, responsable de campagne à L214 Caen.

Les militants ont aussi déposé des tracts sur les pare brise des voitures. © Radio France - Marianne Yotis

L'association essaye donc d'alerter le consommateur sur les conditions d'élevage des poulets. Depuis quelques années, les associations de protection animale disent observer une prise de conscience chez les consommateurs.

"Avec les réseaux sociaux c'est vrai qu'on partage de plus en plus de vidéos qui sont beaucoup partagées. Quand les gens en voient une, souvent, on ne regarde plus le poulet de la même façon dans le rayon", confie Clémentine, l'une des bénévoles.