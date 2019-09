Michèle Guillais, qui avait été championne du monde de natation à 91 ans, est décédée

C'est une figure du sport caennais qui s'est éteinte : Michèle Guillais, plusieurs fois championne du monde de natation, est morte ce vendredi à l'âge de 98 ans. Elle avait battu plusieurs records de natation dans la catégorie des plus de 90 ans.

Michèle Guillais a décroché plusieurs records dans la catégorie des plus de 95 ans (Illustration)

Caen - France

Michèle Guillais, c'était une championne comme on en croise rarement. À l'âge de 75 ans, alors que d'autres se mettent au scrabble ou aux dominos, elle découvre ce qui va devenir sa passion : la natation, et pas seulement en dilettante. Elle commence la compétition, et se prend au jeu.

Championne du monde des plus de 90 ans

À 89 ans, elle apprend le papillon, et à 91 ans, en 2012, elle décroche le titre de championne du monde sur le 50 mètres dos dans la catégorie des C14, les plus de 90 ans. C'était la seule concurrente française de la discipline.

Mais Michèle Guillais ne s'arrête pas là, et continuera encore plusieurs années à s'entraîner 3 fois par semaine au stade nautique de Caen. Et ses efforts payent, puisqu'en 2016, elle établit trois nouveaux records, dans la catégorie des 95-99 ans : 50 mètres dos, 50 mètres nage libre et 100 mètres nage libre.

Dynamisme et humour

Michèle Guillais s'est éteinte ce vendredi 13 septembre, à l'âge de 98 ans. En 2012, France Bleu Normandie l'avait rencontrée, et elle nous avait confié son envie de rencontrer Laure Manaudou, "pour parler des sensations et du stress", mais pas des chronos. Le maire de Caen Joël Bruneau a rendu hommage à cette "femme remarquable, qui brillait par son dynamisme, sa détermination et son humour".