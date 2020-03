CAEN : Quatre jours après sa fugue POLLUX, le chaton, retrouvé malgré les mesures strictes de confinement

La joie d'une famille caennaise. Elle a récupéré Pollux, son chaton de huit mois, perdu depuis quatre jours. Pas facile de se lancer dans des recherches quand on est confiné. Mais grâce à un extraordinaire concours de circonstances et les réseaux sociaux, chat et famille sont à nouveaux réunis.

C'est l'une de ces histoires qui font du bien dans un contexte douloureux et stressant pour bon nombre d'entre-nous en pleine crise de coronavirus: les retrouvailles dimanche 22 Mars de Pollux chaton de huit mois et sa famille. Le jeune félin qui s'était déjà aventuré une fois hors des murs de la maison de ses maîtres , sans toutefois s'éloigner de son quartier, avait été vite retrouvé. Mais jeudi 19 mars au soir, il a dépassé les limites de son environnement et emprunté des chemins méconnus.. Résultat pas de chaton au réveil pour la famille. Nathalie sa maîtresse décide plutôt confiante de parcourir le quartier. Elle téléphone aux voisins qui connaissent bien Pollux, mais aucune traces du matou.

Pollux © Radio France - Carole LOUIS

Et pas question de courir la ville. Elle le sait qui promène chaque jour son chien , elle n'a pas le droit de circuler loin de chez elle à pieds ou en voiture sans justificatif. L'inquiétude grandit. Une chose toutefois la rassure, , les habitants confinés utilisent moins leur voiture; un risque de moins pour Pollux . Mais les recherches restent vaines. Dès le jour suivant les enfants postent une alerte sur les réseaux sociaux, Nathalie publie une annonce sur les sites "Pet alerte" et Outrouverquoiacaen. C'est finalement le dimanche, quatre jours après sa disparition que Pollux est retrouvé un paté de maison plus loin . Affamé et miaulant derrière une porte, il est récupéré par une jeune femme qui a elle même un chat. Elle nourrit celui qui a faim et poste une alerte sur les réseaux. Tout va alors très vite, le responsable de Pet Alerte fait le lien avec l'annonce de Nathalie. Il croit avoir trouvé son numéro de téléphone , appelle mais tombe sur une homonyme qui n'a rien à voir avec la famille. mais qui , chance incroyable , est l'une de ses amies .

Chat heureux © Radio France - Carole LOUIS

Fatigué mais repus par les différentes gamelles trouvées sur son chemin, Pollux a retrouvé sa famille et savoure aujourd'hui, à la maison, un repos bien mérité.