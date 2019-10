Caen : un atelier sur la qualité de l'air organisé au Dôme

Caen, France

C'est la 4e édition du festival Turfu cette semaine à Caen. Turfu, pour futur en verlan : au programme de ce festival, qui se déroule jusqu'à dimanche au Dôme, des ateliers pour préparer le monde de demain. Lundi, une journée était consacrée à la qualité de l'air.

Des capteurs pour mesurer la qualité de l'air

Une trentaine de personnes a participé à l'atelier ouvert au public. L'année dernière, les participants avaient planché sur la création de capteurs pour mesurer la qualité de l'air. Cette année, par petits groupes, ils échangé sur le thème des réseaux de partenaires à mettre en place pour en équiper les habitants ? "Maintenant qu'on sait comment le faire, on se dit comment on les redéploie, potentiellement sur tout le territoire normand pour créer un réseau participatif et collectif de mesure de qualité de l'air", explique François Millet, un des co-organisateurs du Turfu festival.

"Je ne savais pas qu'il y avait des réseaux qui se mettaient en place, des gens qui par eux-mêmes qui allaient prendre des capteurs pour regarder la qualité de l'air", reconnaît un des inscrits à l'atelier, Maxence, 23 ans.

Les participants ont des profils différents, avec par exemple des étudiants, comme Thomas, 20 ans. Pour lui, la qualité de l'air devrait être une préoccupation au quotidien : il ne s'agit pas seulement d'en parler lors de sinistres, comme l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. "Quand on va à Caen le matin, et que le ciel est bleu mais qu'il y a une couche de gris en-dessous, on voit bien que l'air n'est pas sain. Ce n'est pas uniquement à cause de l'usine à Rouen", affirme cet étudiant en ingénierie.

Parmi les participants à l'atelier, il y a également des personnes moins initiées sur le sujet. C'est le cas de Chloé, inscrite à l'école de la deuxième chance. "Quand à la télé, ils disent qu'il y a des pics de pollution, je me suis un peu renseignée. C'est vrai que sur internet les informations techniques comme on peut avoir ici : ça permet de développer le savoir ou d'apprendre de nouvelles choses et de se rendre compte vraiment de ce que c'est", explique-t-elle.

Des ateliers sont ouverts jusqu'à dimanche au Dôme, au Caen. Il faut s'inscrire sur le site du Turfu festival.