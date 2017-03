À Caen : une rénovation acrobatique

Un gros chantier débute à Caen : le nettoyage et la restauration du clocher de l'église Saint-Pierre. Il a fallu installer un impressionnant échafaudage pour atteindre le point culminant à 76 mètres du sol. Et sécuriser le site après les intrusions de quelques intrépides !

La célèbre église Saint-Pierre, au pied du château et près du port de Caen, est désormais ceinturée par un impressionnant échafaudage de 9 000 éléments. 200 tonnes de matériel progressivement assemblés en 3 mois !

Un lifting complet pour ce monument emblématique

Le but est de réaliser une restauration complète du clocher et des parties basses (maçonneries, charpente du beffroi, les cloches et les structures métalliques). L’édifice a été achevé en 1330, bombardé en 1944 puis reconstruit une dizaine d’année plus tard. Mais il commençait à souffrir reconnait Joël Bruneau, le Maire de Caen « _Il y avait des risques de stabilité ! Un patrimoine ça s’entretient et c’est l’un des principaux édifices de Caen. Sa rénovation s’inscrit dans une politique globale de valorisation du patrimoine avec la rénovation du château (NDLR sur 20 ans) pour une finalité de développement du tourisme_. » Le montant total du nettoyage et de la restauration du clocher de l'église Saint-Pierre sera légèrement supérieur à 3,1 millions d’euros.

Vue imprenable sur le Chateau de Caen © Radio France - Didier Charpin

Visite du chantier et confirmation de la vétusté

L'ascension vers la flèche de l’Eglise se fait en deux temps. D'abord un ascenseur jusqu'à 40 mètres, puis des échelles pour atteindre le sommet à 76 mètres. La montée progressive permet de constater l'usure du temps. Par exemple une pierre fragile et qui reste dans la main à la première manipulation. « Eh oui, un défaut constaté lors de ce type de chantier. Là il s’agit d’une pierre d’un kilo et demi environ à 60 mètres du sol » observe Alain Marie, le directeur de l'entreprise Lefevre, en charge des travaux. « Toutes les pierres seront inspectées une à une. Et remplacées si besoin » Des maçons, tailleurs de pierre, sculpteurs et couvreurs vont ainsi passer les prochains mois sur l’échafaudage.

L'occasion de voir de près les gargouilles, pour les renforcer © Radio France - Didier Charpin

Site sécurisé

Arrivé au sommet on découvre la ville sous un autre aspect, notamment dans sa reconstruction après les bombardements de 1944. La vue à 360 degrés est remarquable….. mais l’un des problèmes sera d'éviter qu’elle n’attire trop de curieux ! En particulier les jeunes fêtards sur le Port de Caen. « Nous avons installés des clôtures de 5 mètres de hauteur mais certains jeunes sont quand même passés ! » s’inquiète Alain Marie. « L’un a réussis à monter à 40 mètres pour se prendre en photo. Il s’agit souvent de défis lancés sur les réseaux sociaux mais c’est très dangereux ! » Un vigile est désormais présent en permanence lorsque les ouvriers ont quitté le chantier.

France Bleu a pu monter au sommet, mais attention à ne pas faire de même sans encadrement ! © Radio France - Didier Charpin

Pour admirer (en toute sécurité) la vue panoramique, le public pourra découvrir les images et suivre l'évolution du chantier sur le compte instagram de la Ville de Caen www.instagram.com/caenofficiel et sur ses comptes Facebook et Twitter.