Cafards et punaises de lit : les étudiants dijonnais appellent les députés à l'aide

"Cela dure depuis des années et on en peut plus". Les étudiants dijonnais en ont assez de retrouver des cafards et des punaises de lits dans leurs résidences universitaires. Deux d'entre eux se sont faits le porte-parole de leurs camarades et ont invités les trois députés de l'agglomération à se rendre sur les lieux.

Ce vendredi 3 février, Fadila Khattabi, Didier Martin et Benoit Bordat, trois députés de la majorité présidentielle sont donc à la résidence "Beaune", un bâtiment de 341 chambres sur le campus dijonnais. Sur place, il sont reçus par le CROUS. Le Centre Régional des Œuvres Universitaires qui gère ces résidences.

La visite démarre par la visite des parties communes, impeccablement propres. On parle d'un projet de rénovation dans les deux prochaines années avec moins de chambres et des sanitaires privés pour chacun, mais ce n'est pas vraiment le sujet du jour. "Mais pour les cafards et les punaises qui sont un problème immédiat, quelles sont vos solutions ?" s'inquiète Didier Martin. "On nous parle de 70% de chambres infectées, mais c'est parfaitement faux" rétorque Christine Le Noan, directrice régionale du CROUS. "Actuellement, on compte 5 chambres infectées, voilà la réalité."

Ce chiffre fait sourciller Nicolas Mendès, étudiant en médecine qui a pris son stylo pour inviter les députés. "Je n'habite pas ici, mais bon nombre des mes amis m'ont montré les piqures dont ils sont victimes, et on sait que ce problème est largement dénoncé."

Le Crous enlève les lambris des chambres et installe des matelas anti-punaises © Radio France - Olivier Estran

"Je n'en dormais pas la nuit"

A l'heure où la résidence se réveille, il n'est d'ailleurs pas difficile de croiser un étudiant concerné par cette situation. "Je suis arrivé en septembre dernier, et dès le départ j'ai été confronté aux cafards et aux punaises, à tel point que je n'en dormais pas la nuit" déplore cet étudiant en Information et Communication. "J'ai envoyé des photos et des messages au CROUS. A deux reprises les services d'hygiène sont intervenus, mais les insectes sont à chaque fois de retour, et je n'ai pas les moyens d'aller habiter ailleurs" soupire le jeune homme. "On a régulièrement des réunions sur ce sujet et elles réunissent facilement plus de 70 personnes" souligne-t-il.

Le bailleur n'ignore pas le problème, et il consacre désormais 50.000 euros par an pour éradiquer les parasites dans ses résidences. Les chambres sont débarrassées de leur lambris et équipées de matelas anti-punaises. Ceux qui sont infectés peuvent passer tout leur linge et leurs affaires dans une pièces spéciale chauffée à 60 °C degrés Celsius. "On les accompagne et c'est un service entièrement gratuit" souligne Laurence Garric, chef de service de la résidence.

Surtout ne pas hésiter à signaler les chambres infestées

Représentants des étudiants et CROUS sont d'accords sur un point : "On demande vraiment aux étudiants confrontés aux cafards et aux punaises de lit de ne pas hésiter à se signaler. On peut comprendre qu'ils soient gênés de le faire, mais personne ne les met en cause. Il ne faut pas laisser proliférer ces parasites, car si on traite une chambre et que le voisin reste infesté, tôt ou tard tout sera à recommencer" souligne le CROUS.