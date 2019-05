Cafards et punaises de lits: le cauchemar de nombreux résidents d'une Cité Universitaire de Marseille

Les résidents de la Cité Universitaire Alice Chatenoud à Saint-Jérôme dans le 14e arrondissement de Marseille sont confrontés à une invasion de punaises de lits et de cafards dans certaines chambres et espaces collectifs. Une situation pesante pour ces étudiants qui se mobilisent.

Marseille, France

Des cafards dans les chambres, dans les cuisines communes ou les sanitaires collectifs, ces étudiants se sont malheureusement habitués à en croiser " sur les murs, sous les meubles, au dessus de mon lit, partout, quand je les vois je les tue" dit cet étudiant, résigné, qui loue une chambre à 170 euros par mois. D'ailleurs en parcourant les couloirs de la Cité Universitaire, il n'est pas rare de croiser un cafard égaré qui a échappé aux produits insecticides dont les résidents sont tous équipés "la bombe anti-cafards est un des premiers trucs que j'ai achetéen arrivant ici" précise Patrick, étudiant en Chimie. Mais ce qui l'angoisse le plus, ce sont les punaises de lits dont il n'arrive pas à se débarrasser "c'est horrible, surtout la nuit". Patrick, des traces de piqûres sur les bras et les jambes, avoue qu'il est difficile de trouver le sommeil dans ces conditions "il faut bien essayer de dormir, sinon après on n'arrive pas à suivre les études et c'est le vrai problème... J'ai juste hâte que l'année scolaire finisse pour déménager".

"Un traitement de fonds sera réalisé cet été, une fois la résidence vidée de ses occupants" Marc Bruant, Directeur Général du Crous Aix- Marseille-Avignon

Le Crous Aix Marseille se dit très préoccupé par la situation et fait intervenir régulièrement une agence de désinsectisation mais pour son Directeur Général, Marc Bruant, les solutions miracles n'existent pas : "Éradiquer l'ensemble des punaises d'une résidence est très compliqué et la solution la plus efficace est de vider la totalité de la résidence de ses occupants et de faire un traitement de fond, longue durée, ce que nous allons faire cet été. "