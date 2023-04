Café, bar, restaurants, hôtels : des centaines de postes à pourvoir dans l'Indre

Alors que se profilent les vacances de Pâques, qui lancent traditionnellement la saison touristique en Berry, les professionnels de la filière cherchent à compléter leurs équipes. Mission compliquée dans un contexte d'inflation galopante, de flambée des prix de l'énergie, de crise des vocations et de mouvements sociaux en France : autant d'éléments qui ont des conséquences directes sur l'activités des professionnels du tourisme.

ⓘ Publicité

L'UMIH organise ce lundi 3 avril un forum de recrutement spécial hôtellerie et restauration. C'est à Châteauroux, salle Barbillat Touraine, à Belle Isle, de 14h30 à 17h30. Une vingtaine d'établissements seront présents pour près de 140 postes à pourvoir.

"Sur le Berry, il manque 300 personnes, essentiellement en salle, en cuisine et du personnel d'étage dans les hôtels. C'est notamment dû à un gros développement du tourisme en Centre-val de Loire, devenue troisième région touristique après l'Ile de France et Paca. On a aussi perdu des collaborateurs pendant le Covid, avec beaucoup de reconversions professionnelles. Et on ne forme pas suffisamment dans les écoles" détaille Sabine Ferrand, présidente régionale de l'UMIH.