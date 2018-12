Cahiers de doléances : en Sarthe, demandes d'égalité et de considération

Une semaine après la mise en place de cahiers de doléances dans plus de 70 mairies sarthoises, les premières demandes qui remontent des territoires ne concernent pas en priorité le pouvoir d'achat, mais les "privilèges" des grands élus ainsi que la question de l'égalité des territoires.

Des cahiers de doléances ont été installés dans plus de 70 mairies sarthoises (photo d'illustration)

Depuis une semaine, les doléances affluent dans les mairies sarthoises, qu'elles aient installé un cahier dédié ou non. "Presque toutes les communes nous transmettent des doléances, _on peut envisager de façon assez sereine d'en avoir plus de 1.000 recueillies au total_", précise Dominique Dhumeaux, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe qui chapeaute l'initiative.

Le pouvoir d'achat : pas la préoccupation principale

Si l'on parle essentiellement des revendications des gilets jaunes sur le pouvoir d'achat, ce n'est pas ce qui s'exprime en priorité dans les doléances recueillies par les maires sarthois. "Ce qui ressort le plus, c'est le souhait d'une équité en termes de politiques et gestion des territoires", indique Dominique Dhumeaux :

Nos habitants veulent une équité de traitement, qu'on soit citoyen du monde rural ou urbain, un citoyen 'lambda' ou un homme politique important.

La demande est aussi forte concernant les services publics : "c'est toujours compliqué de dire qu'on en a marre de ramer pour trouver un médecin, de voir l'existence de l'école du village menacée à chaque rentrée, de voir les démarches administratives se faire en ligne alors qu'on ne sait pas utiliser internet", renchérit l'élu.

"La population demande un équilibre face aux privilèges que certains peuvent avoir, notamment parmi les grands élus", précise Dominique Dhumeaux. Parmi les griefs recensés : le régime spécial de retraite pour les parlementaires, ou encore des actions symboliques de l'exécutif comme la construction d'une piscine au fort de Brégançon par Emmanuel Macron.

Des doléances, base des concertations avec les élus ?

Pour Dominique Dhumeaux, l'objectif est désormais de mettre à profit ces doléances pour en tirer des mesures concrètes, une fois qu'elles auront été analysées au niveau national. "L'idée serait que ces milliers de propositions soient un outil de base pour la concertation proposée par le Président de la République", précise-t-il.

Emmanuel Macron a en effet annoncé lundi soir le lancement prochain d'une concertation nationale auprès des élus locaux, pour faire remonter les demandes de la population dans les territoires.