Depuis le déconfinement, les chalets en bois de la plage de Calais sont victimes d’une série de dégradation. Les propriétaires demandent plus de surveillance. A Calais, les chalets font partie du patrimoine.

Calais : dégradations en série et incendies de chalets sur la plage

Il ne reste pratiquement plus rien du chalet après l'incendie

Les chalets de la plage de Calais sont régulièrement victimes de dégradations. Ces derniers jours, elles sont plus nombreuses. En une semaine, 4 ont été incendiés et 7 vandalisés. A Calais les chalets font partie du paysage de la plage. Beaucoup de calaisiennes et calaisiens y ont des souvenirs d’enfance. Certains même y passent leurs vacances.

Le chalet de Carole a été incendié...elle en parle avec beaucoup d'émotion Copier

Les incendiaires des chalets, ont été retrouvés grâce à la vidéosurveillance. Ce sont 3 jeunes de 19 à 22 ans. Ils ont reconnu les faits et sont convoqués devant le tribunal de Boulogne-sur-mer en novembre prochain.

Les chalets en bois de la plage de Calais datent des années 50 © Radio France - Claire Mesureur

Pour les préserver, l’association des chalets de Calais demandent une vraie surveillance de la plage avec des patrouilles jour et nuit.