Jusqu'à mercredi soir, Calais inaugure son nouveau front de mer. Promenade de 1,3 kilomètres totalement aménagée, skate park XXL, chemin dédié pour le Dragon... Un bonheur pour les Calaisiens et les touristes de passage.

Le chantier a duré trois ans et aura coûté 46 millions d'euros

Après 3 ans de travaux, le nouveau front de mer de Calais est inauguré jusqu'à mercredi soir, avec le Dragon, arrivé lui en novembre 2019, en maître des lieux. Ce front de mer rénové, c'est le grand projet de la maire Natacha Bouchart. Son ambition : faire de Calais une station balnéaire, un lieu touristique incontournable, loin selon elle de l'image qu'a pu renvoyer la ville ces dernières années.

Un écrin pour le Dragon

Le projet a couté 46 millions au total. Désormais le front de mer est séparé du reste de la ville, par une série d'aménagements urbains. Sur 1300 mètres de digue, des jeux pour enfants se mélangent avec des transats en bois fixés au sol. Un skate park de 3200 mètres carrés a été installé, faisant le bonheur des passionnés de skateboard, rollers et autres trottinettes. Et puis le désormais célèbre Dragon de Calais, imaginé par François Delarozière et installé dans la ville depuis novembre 2019, a désormais un chemin dédié pour déambuler.

Le Dragon pourra faire le bonheur des passants sur un chemin dédié © Radio France - Florent Vautier

Le nouveau front de mer fait le bonheur des locaux, comme Sophie, 35 ans et habitant Calais depuis le même nombre d'années : "C'est vraiment super, on a l'impression de venir tous les jours en vacances tellement c'est incroyable !". Adam, un adolescent calaisien, skateboard à la main, apprécie : "C'est bénéfique pour la ville ! Ca m'a même permis de revoir d'anciens copains que j'avais perdu de vue." Les touristes aussi apprécient, comme Alexandre, un allemand qui vient à Calais depuis des années : "Ca change vraiment, c'est super !".

Un skate park de 3200 mètres carrés a été installé © Radio France - Florent Vautier

L'inauguration va donc se poursuivre mercredi soir, avec le Dragon qui donnera le coup d'envoi du feu d'artifice, qui démarrera à 23 heures ce 14 juillet.