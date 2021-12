Calais : l'évêque d'Arras célèbre une messe de Noël auprès des migrants

Ce sera une cérémonie simple, comme il en existe des milliers de soir de Noël, dans le monde. Elle s'adresse aux migrants venue d’Érythrée, qui sont chrétiens, mais tous les réfugiés de Calais seront les bienvenue.

C'est une idée du Père Philippe Demeestère. L'aumônier du Secours catholique exerce ses missions au plus près des réfugiés de Calais. Il avait d'ailleurs participé à une grève de la faim, pour dénoncer leurs conditions de vie, en octobre dernier. Une idée acceptée rapidement par Olivier Leborgne, l'évêque d'Arras qui viendra donc co-célébrer cette messe de Noël ce vendredi soir.

Des personnes humaines

"Il me semble que la nuit où nous célébrons le fils de Dieu, qu'il est né de Marie -dans une étable, car il n'y avait pas de lieu pour l'accueillir - ça a beaucoup de sens que j'aille prier avec des chrétiens qui sont en très grande précarité", explique l'évêque d'Arras.

"Je sais bien que c'est dans un lieu particulier. Je sais bien que c'est à Calais et que beaucoup de gens peuvent en faire une lecture qui leur appartient. Mais c'est d'abord un évêque qui veut prier avec les chrétiens. Il est clair qu'il y a un petit côté prophétique, ces gens là qui sont là dans des conditions compliquées, on ne sait pas toujours pourquoi. Quoi qu'il arrive, ce sont des personnes humaines et comme personne humaine, elles me sont donnés comme frères."

Je rappelle que quelle que soit la personne en face de moi, quelles que soient les conditions de son passage auprès de moi, c'est toujours une personne humaine.

Et Olivier Leborgne poursuit : "Faut à aucun moment imaginer qu'ils ont plaisir à être ici et nous, nous aurions préféré qu'ils soient bien chez eux ou bien dans un pays d'accueil, mais pas dans cette situation là. Et donc, c'est une vraie question : comment permettre à tout le monde de trouver une place dans la mondialisation ? Je n'ai pas la réponse.

Je ne fais la leçon à personne. La seule chose que je dis, c'est que nous ne pouvons pas nous résigner à l'inhumain.

"Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que des gens ne trouvent pas leur place et donc cherchons ensemble. Alors voilà que la foi, qui n'est pas du tout de l'ordre de la politique, est un enjeu politique."

Aimez-vous les uns, les autres

"Aimez vous les uns les autres : cette parole de Jésus a un écho très fort. Elle ne dit pas "Aimez vous les uns les uns" ! Moi même, je peux être traversé de peurs. Je peux être traversé d'inquiétude. Mais la nuit de Noël, je me rappelle et je sais qu'aucune personne ne peut être passée en pertes et profits."