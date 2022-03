Calais : la mairie prend en charge deux familles ukrainiennes refoulées à la frontière britannique

Deux familles d'Ukrainiens demeurent dans l'incertitude à Calais. Ils sont neuf à être arrivés lundi après-midi en espérant atteindre l'Angleterre mais ils ont été refoulés. Parents, oncles, tantes et enfants ont trouvé refuge dans une auberge de jeunesse. Ce sont deux couples âgés de plus de soixante ans et cinq jeunes âgés entre la vingtaine et la trentaine. La ville de Calais a contacté les ambassades en lien avec le Ministère de l'Intérieur et la préfecture afin de comprendre la raison de ce blocage.

Une centaine de chambres disponibles

La mairie de Calais a mobilisé une centaine de chambres à l'auberge de jeunesse pour accueillir des Ukrainiens. "Des restaurateurs invitent les familles arrivées lundi à déjeuner, ajoute Natacha Bouchart. Cette prise en charge est réalisée par les services de l'Etat et la municipalité."

La mairie anticipe l'arrivée d'autres Ukrainiens. Une centaine de chambres de l'auberge de jeunesse sont donc réservées pendant une semaine à l'accueil des Ukrainiens. Plusieurs familles calaisiennes se sont notamment manifestées auprès de la mairie pour signaler qu'elles avaient des possibilités d'hébergement.

Un blocage inexpliqué

La municipalité se trouve dans l'incompréhension face à ce blocage à la frontière et à ce refus d'octroyer à ces familles des visas temporaires. La préfecture et Natacha Bouchart n'ont encore aucune explication. "C'est historique chez eux, les Britanniques veulent toujours donner des leçons à tout le monde, à faire en sorte qu'aux yeux du monde ils n'ont rien à se reprocher, s'agace l'élue. Mais _ils sont incapables d'agir et vite dans des situations comme celle-ci_."

A Calais, on est face à deux publics différents

Il est reproché à la maire d'avoir deux poids deux mesures concernant l'accueil des réfugiés à Calais, "ce sont des mauvais discours de gens qui ont jamais rien fait. On est face à deux publics différents. Les Ukrainiens sont en situation régulière. Ils demandent de l'aide de l'Etat alors que _les migrants accueillis à Calais ne demandent rien à la France_, ils sont en situation irrégulière et veulent juste passer en Angleterre et refusent l'accompagnement de la France."

L'association Utopia 56 qui vient en aide aux exilés à Calais a réagi sur Twitter après l'accueil de ces deux familles Ukrainiennes. "Au même moment, même ville, plus de 800 personnes, venues elles d'Afghanistan, Érythrée, Soudan, sont humiliées et forcées à la misère dans des campements. Lundi encore, un jeune homme est mort à Calais en tentant de traverser la frontière. Hypocrisie et racisme en gros titres."