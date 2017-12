Calais : les associations distribuent des duvets aux migrants pour l'hiver

A Calais, les associations, qui viennent en aide aux réfugiés, ont distribué 600 duvets et bâches. Des sacs de couchage qui portent leurs couleurs. Les bénévoles en ont assez que les policiers détruisent systématiquement le peu de protection des migrants, quand ils les délogent.

L’opération est symbolique, tout en étant vitale pour les migrants. A Calais, les réfugiés viennent de recevoir, de la part des associations, des sacs de couchage et des bâches de protection contre le froid et l'humidité. Mais les bénévoles ont décidé d'apposer les logos de leurs associations sur ces duvets. Ils espèrent ainsi que les policiers cesseront de les détruire quand ils démantèlent les petits campements qui se forment ici ou là. Les destructions de duvets et autres effets personnels des réfugiés sont devenues quotidiennes depuis deux mois.

Les duvets distribués par les associations portent leurs couleurs. Ainsi en cas de destruction par les policiers, les bénévoles pourront porter plainte. © Radio France - Matthieu Darriet

Une stratégie de harcèlement ?

Les 600 duvets et bâches distribués restent la propriété des associations qui signent un contrat avec les migrants : une sorte de bail de location. Et si ces protections sont détruite par la police, les bénévoles porteront plainte contre l’Etat, explique Vincent De Coninck du Secours catholique :

On est contraint d'en arriver là. Le discours qui consiste à nous dire "on a donné des consignes pour préserver les effets personnels des migrants", dans la réalité, il ne fonctionne pas. Et quant bien même on laisse les gens prendre une couverture, quand on vit à la rue, on a le droit d'avoir davantage d'affaires personnelles qu'une simple couverture.

Aujourd'hui, les associations estiment que cette politique de destructions des effets personnels des réfugiés est une mise en danger de leur vie, avec l’hiver. Elles demandent au préfet de réagir en nommant notamment un observateur pour contrôler chaque évacuation. Car les bénévoles dénoncent une forme de harcèlement et de maltraitance institutionnalisés de ces réfugiés.

Plan grand froid pour les migrants

Les migrants sont entre 600 et 700 actuellement à Calais. L’Etat prépare leur mise à l’abri, éventuelle, en cas de très grand froid. Avec des températures négatives le jour, des hébergements seront ouverts dans le Calaisis. L’Etat vient ainsi d’installer des conteneurs équipés, là où, il y a désormais des douches, après la décision de justice qui a obligé le gouvernement à agir. Ces dix conteneurs, issues de l’ancien centre d’hébergement de la Jungle, vont permettre une mise à l’abri nocturne des femmes et des enfants. 80 places sont disponibles. Les hommes seront regroupés dans un hangar aménagé qui pourra accueillir 200 personnes, près du port.

Une dizaine de conteneurs de l'ancienne Jungle est réutilisée pour le plan grand froid, à Calais © Radio France - Matthieu Darriet

Par ailleurs , la préfecture ne prévoit pas de trêve hivernale dans le démantèlement des campements, malgré le renforcement de la loi dans ce domaine. Elle rappelle qu’elle agit au titre de la police administrative pour des raisons d’ordre public et de salubrité.