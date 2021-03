Calais : les sauveteurs en mer recrutent de nouveaux bénévoles

Pour partir en intervention, le canot-tout-temps de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) embarque huit équipiers. Mais il en faut beaucoup plus, pour tenir compte des disponibilités de chacun, notamment professionnelles. C'est pour cela que la station de Calais recrute.

Le "Notre-Dame-du-Risban", le canot-tout-temps de la station de sauvetage de Calais sera renouvelé en 2023. © Radio France - Matthieu Darriet

"Nous nous préparons à accueilli un bateau de nouvelle génération, d'ici 2023, à Calais, raconte le président de la stations de sauvetage, Bernard Barron. Mais nous anticipons également une nouvelle génération de sauveteurs, puisque nous avons des équipages de bénévoles qui vieillissent. "

Des connaisseurs de la mer

"Il y a trente ans, on devenait sauveteurs par enthousiasme et on était entraîné par les sauveteurs en place, poursuit Bernard Barron, mais aujourd'hui ce n'est plus possible, il faut des gens déjà formés."

Le patron du canot-tout-temps recrute deux adjoints, trois canotiers, deux mécaniciens et deux plongeurs. © Radio France - Matthieu Darriet

Fort de ses 43 ans d'expérience de sauvetage, pour son équipage, Charles Devos, le patron du Notre-Dame du Risban, le Canot-tout-temps de Calais, recherche deux patrons-suppléants, deux mécaniciens, trois canotiers et deux plongeurs.

Esprit d'équipe

"Mon job est celui d'un capitaine de navire ou d'un capitaine de football, raconte Charles Devos. C'est moi qui dirige les gars, qui place les personnes à leur poste. Mais c'est une bonne équipe, avec un bon esprit de camaraderie. Ce sont des frères de la mer."

Canotiers, plongeurs, mécano, c'est un ensemble constitué pour répondre à l'appel des gens qui nous crient "au secours".

A chaque alerte lancée par le Centre de secours du Gris-nez (CROSS), les vingt bénévoles calaisiens ont un quart d’heure pour rejoindre le bateau. Mais au final, seuls huit embarqueront.

Une partie de l'équipage du Notre-Dame-du-Risban va devoir passer la main à de plus jeunes bénévoles, qu'il faut recruter. © Radio France - Matthieu Darriet

Fernand Balzard est un ancien de la Marine nationale, il est aujourd’hui officier du port de Calais : "Quand je travaille, je ne suis pas disponible. Et c'est pour cela que nous sommes nombreux. Mais si je suis disponible, j'essaie d'être le plus présent possible au sauvetage, en sachant que nous avons une forte polyvalence. Nous avons tous un oeil bienveillant sur l'autre"

Soit vous êtes un professionnel de la mer, soit vous la connaissez un peu moins, mais vous savez que vous aller intégrer une équipe de passionnés, dans laquelle chacun est un chaînon.

Chaque année, la station de sauvetage SNSM de Calais est mobilisée sur une quarantaine d’interventions. Un volume en hausse, avec les tentatives de traversées des migrants. Elles représentent désormais près de 40% des sorties.

Dons bienvenues

Dans le cadre de l’arrivée de son nouveau canot-tout-temps, la SNSM de Calais collecte des dons financiers, qui sont défiscalisables, à hauteurs de 66%. La station locale doit financer un quart du prix du bateau, soit 400.000 euros.

Pour votre don ou votre candidature pour rejoindre l'équipage : Bernard Barron, Président de la station SNSM de Calais. Canot tous temps SNS 077. BP 475. 62226 Calais Cedex.