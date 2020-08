Calais : port du masque obligatoire sur la digue, à partir de ce samedi 15 août

A partir de ce samedi, le masque devient obligatoire pour déambuler sur la digue et dans le secteur des bars et restaurants autour de la place d'armes.

Port du masque obligatoire, à partir du 15 août, sur la digue de Calais et dans le secteur des restaurants et bars.

A Calais, la ville annonce l’extension de la zone concernée par l’obligation de porter le masque, à compter de samedi, le 15 août.

En plus des marchés (Place d'Armes, Crèvecoeur et Beau-Marais), cela concerne désormais la digue le long de la plage et le Village gourmand où sont regroupés les vendeurs de frites et de glaces. Visée également, la zone qui comprend la rue de la Mer, la rue Royale et la place d’Armes, où se concentrent les restaurants et les bars.

Bientôt d'autres communes du littoral ?

Le masque est également vivement recommandé dans les parcs Richelieu et Saint-Pierre

Il s’agit d’une décision préfectorale, assure la ville. Mais la préfecture indique qu’elle est toujours en discussion avec les élus, notamment ceux du littoral pour définir les périmètres et signer son arrêté.