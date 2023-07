Calanque de Sormiou : une compagnie de CRS mobilisée pour assurer la sécurité

"Le dispositif est reconduit parce qu'il a donné entière satisfaction. On voit une pacification très forte de la plage de Sormiou par rapport à il y a quelques années, y compris en dehors des heures de service des CRS", se félicite Rémi Bourdu, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du Rhône. Depuis l'an dernier, une compagnie de 5 CRS nageurs-sauveteurs assure la surveillance de la Calanques de Sormiou, tous les jours de 11h10 à 18h30. Le dispositif a été mobilisé par le ministère de l'Intérieur. "Notre double-casquette de policier sauveteur est un atout indéniable pour des plages comme celle-ci, explique de directeur des CRS Sud, Major Loïc. Nous assurons la sécurité en mer, mais nous pouvons aussi faire de la répression s'il le faut."

ⓘ Publicité

Eviter les incivilités

Les CRS ont deux missions, le secours des baigneurs mais surtout la sécurisation de la plage. "Il s'agit d'éviter les incivilités, les gens qui fument des stupéfiants sur la plage, le bruit, mais aussi les agressions et les vols", poursuit Rémi Bourdu. La calanque de Sormiou, excentrée de Marseille et très fréquentée, a pu être le théâtre d'incivilités. L'an dernier, de nombreuses amendes et PV électroniques ont été distribués notamment pour consommation de stupéfiant et vente en mer à la sauvette. Les CRS ont aussi procédé à près de 400 soins et 22 secours en mer.

"On assure une surveillance dynamique, précise le chef de plage Major Franck. On a toujours des collègues qui sont sur le sable, qui patrouillent en mer ou sur les parkings." Cette présence policière sur la plage rassure les baigneurs : "Il y a énormément d'incivilités et c'est rassurant qu'il y ait des personnes qui soient là pour surveiller et s'assurer que l'on puisse profiter de la plage dans de bonnes conditions", déclare Hugo, un Marseillais venu faire découvrir le paysage à une amie.

La plage de Sormiou est le 2e endroit du département à bénéficier de ce dispositif, avec La Ciotat. Sur le territoire français, 280 CRS nageurs-sauveteurs sont déployés cet été sur 59 communes du littoral.