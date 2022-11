Caldaniccia : la communauté des gens du voyage demande à vivre dignement

"On ne refuse pas de partir. Mais pour aller où ?", interroge la quinzaine de familles installée sur un terrain de Caldaniccia depuis un peu plus de quatre ans. La communauté de gens du voyage doit être expulsée ce mardi 15 novembre. D'ici là, elle espère énormément du rendez-vous obtenu ce lundi à 15 heures avec le président de la Communauté d'agglomération du pays Ajaccien et maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia.

"Du jour au lendemain on n'a plus rien, on se retrouve dehors dans le froid, ça n'est pas possible", s'indigne Océane à la seule pensée de l'expulsion programmée du lendemain matin. La jeune femme, enceinte, espère qu'un terrain sera proposé aux familles : "On ne demande pas le luxe. Juste un emplacement pour chacun d'entre-nous et quelque chose de propre".

Les voitures s'enlisent sur les pierres gorgées d'eau © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Cette situation, les plus anciens la vivent depuis des années. Pourtant, la loi Besson du 5 juillet 2000 impose aux communes de disposer d'aires pour les groupes familiaux. "On est né ici, nos parents et grands-parents aussi", interpelle Abraham, évoquant le sentiment d'un manque de considération à l'égard des gens du voyage. L'homme se rappelle de l'ancienne aire, où il vivait avec sa famille, du côté du refuge de Caldaniccia, "dans des conditions qui n'étaient pas plus convenables".