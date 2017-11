Calendriers de l’avent : c’est aussi pour les grands !

Il y n'y a pas que les enfants qui ont droit à leur calendrier de l’avent. Depuis quelques années, les calendriers pour les adultes font un malheur : on y trouve des produits de beauté, des DVD ou encore des alcools. Et la tendance se confirme dans l'Yonne aussi.

Les parfumeries d’Auxerre sont presque toutes en rupture de stock. Chez Beauty Success, dans la zone commerciale des Clairions, Justine Bredau, esthéticienne et vendeuse, n’a plus de calendriers de l’avent « beauté » depuis la mi-novembre. Elle avait pourtant plusieurs produits alléchants en magasin : "On avait deux calendriers différents. L’un avec du maquillage, l’autre pour la beauté des ongles, mais on a tout vendu très vite", explique la jeune femme.

"Depuis deux ans, on en vend beaucoup plus qu’avant", poursuit la vendeuse, "toutes les marques ont créé leur propre calendrier… même Dior ou Lancôme ! Et ce sont des produits qui marchent bien. En plus, ça ne fait pas grossir", précise-t-elle en riant. Les clients qui achètent ces calendriers sont souvent des grands-parents : "les mamies qui veulent faire plaisir à leurs petites-filles", mais pas seulement : "on a aussi des petits copains qui viennent acheter un calendrier de l’avant à leur fiancée, pour patienter jusqu’à Noël".

Les calendriers beautés, ça marche, donc. On en trouve à tous les prix : de 25 jusqu'à 300 euros, selon les marques et les enseignes. Il y a aussi le calendrier avec des sachets de thé, avec des jouets, avec des DVD (un blockbuster par jour) et même avec de la bière ! Séverine Malardeau, du magasin spécialisé V and B à Auxerre espère en écouler plus d'une centaine, cette année. Un produit à 70 euros tout de même, qui rencontre beaucoup de succès : "La bière est de plus en plus tendance. C’est de la dégustation, de la découverte. Les gens viennent chez nous pour déguster différentes bières. Le calendrier de l’avant, c'est un peu le même principe avec une sélection de 24 bières de qualité", note la commerçante.

Les calendriers de l'avant "beauté" se vendent très bien pour les fêtes. © Radio France - Delphine Martin

Ses clients ont tous les âges et tous les profils : "certains achètent pour eux-mêmes, d’autre pour offrir. Certains offriront la boite le 24 décembre au soir. Et d’autres se dépêchent de l’acheter pour commencer, dès le 1er décembre, à ouvrir la première case", poursuit Séverine Malardeau.

Un calendrier avec des chocolats fins

Pour ceux qui restent attachés au calendrier traditionnel, avec du chocolat : il faut compter entre 8 et 25 euros en grande surface, selon les marques. Mais certains chocolatiers proposent du haut de gamme pour une trentaine d’euros, comme l’Auxerrois Olivier Vidal, meilleur ouvrier de France : "On a fait notre calendrier parce que ceux qu’on trouve dans la grande distribution ne sont pas très qualitatifs, selon nous. Nous, pour une trentaine d’euros, avec 25 cases, ça fait à peine un peu plus d’un euro par jour. Et parfois, on a plusieurs chocolat dans les cases !" note-t-il en souriant.

Son calendrier, commercialisé avec succès pour la 4e année consécutive, s’adresse à tous les amateurs de chocolat, quel que soit leur âge. "Le calendrier de l’avent n’est pas réservé aux enfants ! C’est pour ça qu’on a beaucoup de grandes personnes qui viennent. Ils achètent un calendrier pour eux et parfois pour les enfants aussi. Ils se font un petit plaisir avant les fêtes. C’est une sorte de retour en enfance", explique le chocolatier.

Enfin, il y a aussi le calendrier « fait maison ». A vous de le fabriquer. Et de le garnir. C'est souvent moins cher, mais c'est du travail.