Calice, un aérateur de vin créé à Nîmes "pour ne plus jamais tomber en carafe"

Nîmes, France

Etienne Martos (35 ans) et Sébastien Calvez (44 ans ) se connaissent depuis 10 ans. Amateurs de bons vins, ils ont créé Calice, un nouvel aérateur de vin destiné aux particuliers et aux professionnels. Grâce à une campagne de financement participatif, ils vont pouvoir le commercialiser, à partir du mois de mai. Un objet ludique, beaucoup plus facile à utiliser qu'une carafe pour oxygéner le vin qu'on souhaite déguster.

La nouveauté, ce sont les deux niveaux d'aération possibles Copier

De prime abord, Calice ressemble à un petit instrument de musique. Un tube percé de trous d'une dizaine de centimètres, surmonté d'une petite coupe. "Le galbe de la partie supérieure permet d'insérer Calice dans le goulot de n'importe quelle bouteille sans qu'il y ait un contact de la main avec le vin." Grâce au tube glissé dans la bouteille, l'air pénètre dans cette partie supérieure, ce qui permet d'oxygéner le vin. Deux niveaux d'aération sont possibles. Ils sont repérables grâce aux flèches situées sur la coupe.

Libérer les arômes du vin

Contrairement à une carafe qui oblige à oxygéner la totalité de la bouteille de vin, Calice permet d'intervenir uniquement sur la quantité sortie. "Dès la première gorgée de vin, tous les arômes sont libérés." Un plus pour tous les restaurateurs qui proposent du vin au verre par exemple. Grâce au bouchon livré avec Calice, la bouteille ouverte peut aussi se conserver sans problème.

Les deux créateurs l'admettent. Certains vins n'ont pas besoin d'être aérés. "Quand le vin est arrivé à son apogée, en fonction de son millésime, au moment où on va l'ouvrir, peut-être que Calice n'aura aucun intérêt ". La première sensation à l'ouverture d'une bouteille et à la consommation du premier verre, elle est déterminante."

Etienne Martos et Sébastien Calvez, les créateurs de Calice Copier

Calice est entièrement recyclable

Fabriqué dans les Vosges en polypropylène alimentaire, Calice sera commercialisé en mai 2019. Une première série de 2500 exemplaires sera lancée. Il sera vendu chez les cavistes, dans les caveaux et les domaines, les grossistes en vin, les restaurateurs et dans les magasins des arts de la table. On pourra également l'acheter sur internet. De nombreux professionnels se sont montrés d'ores et déjà intéressés.

On a testé Calice pour vous Copier

Comment ça marche ? -