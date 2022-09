Callac : deux manifestations samedi en lien avec Horizon, le projet d'accueil de réfugiés

Une manifestation est organisée samedi 17 septembre à 11h à Callac dans les Côtes d'Armor, à l'initiative notamment du parti d'extrême-droite Reconquête pour s'opposer au projet Horizon. Un projet porté par la municipalité et le fonds de dotation privé Merci qui a pour but d'accueillir des réfugiés dans la commun de 2.200 habitants et de rénover plusieurs sites vacants. Des habitants du secteur, des associations et des syndicats appellent, eux, à une contre manifestation.

Depuis plusieurs jours, la municipalité de Callac est en lien avec la préfecture du département. Elle a pour objectif, que les militants de Reconquête qui se retrouvent à devant la mairie et les partisans de ce projet, qui se sont données rendez vous 200 mètres plus loin, place du 9 avril 1944, ne se croisent pas. Deux parcours d'arrivée distincts ont été mis en place et les accès au centre-ville seront filtrés. Un dispositif de sécurité renforcé va être déployé.

Si la contre-manifestation n'est pas interdite en dehors du périmètre, les services de l'État rappellent que les manifestants s'exposent à des amendes puisqu'ils n'ont pas déclaré leur rassemblement. Par ailleurs, la mairie a décidé d'annuler toutes les activités sportives et de fermer la mairie et la bibliothèque.