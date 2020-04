Callac : La course cycliste PLB - Muco annulée en raison de l'épidémie de coronavirus

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais ça reste un coup dur pour les organisateurs de la PLB : la course cycliste Pierre Le Bigot contre la mucoviscidose, qui rassemble chaque année des milliers de participants à Callac et qui aurait dû se tenir le 27 juin, n'aura pas lieu cette année.

Environ 15 000 participants et spectateurs chaque année à Callac

"On s'en doutait depuis deux semaines, mais on voulait attendre la décision du gouvernement" explique Daniel Bercot, le président de l'événement. "De toute façon, d'un point de vue organisationnel, on n'aurait plus été dans les temps. Il y a une vingtaine de réunions qui auraient dû se tenir entre mars et mai, qui ne peuvent pas avoir lieu en raison du confinement. Donc si jamais la sortie du confinement a lieu le 11 mai, ça aurait été trop court".

Sans compter que la Pierre le Bigaut réunit des milliers de personnes : entre 7000 et 7500 cyclistes selon les années, un millier de marcheurs et au moins autant de spectateurs rien que sur le site de Callac. Impossible dans ces conditions d'envisager le maintien de la course. "On a des participants de toute la France, avec un brassage très important, la préfecture ne nous aurait jamais donné l'autorisation".

600 000 euros de dons en moins pour la recherche contre la mucoviscidose

L'annonce du gouvernement, qui interdit tous les grands événements réunissant du public au moins jusqu'à la mi-juillet, est donc logique pour Daniel Bercot, même si c'est un crève-cœur. "Le pire ce n'est pas pour l'association, dont le mode de fonctionnement n'est pas lié aux résultats de la course. Mais c'est pour la recherche contre la mucovisidose. En 2019, nous avons réalisé 650 000 euros de bénéfice, dont 610 000 euros ont été reversés à la recherche. Ca représente 30% des projets de recherche à l'échelle nationale". Sans compter les retombées économiques pour les entreprises de la région, estimées à un million d'euros.

Un plan B en septembre pour les clubs cyclistes de Bretagne

L'équipe a déjà réfléchi à un plan B, au mois de septembre. Pas un report de la PLB, trop lourd à organiser, mais un autre événement festif. "Le 19 septembre, nous appellerons tous les clubs cyclos de la région à converger vers Callac, en solidarité. Il devrait également y avoir une randonnée pédestre, et une soirée crêpes". À condition, bien sûr que cet événement soit compatible avec la situation sanitaire.