Callac : la mairie réagit après l'abandon du projet d'accueil de réfugiés

Après des mois et des mois de pression, "une majorité des élus a décidé de mettre fin au projet" soupire Laure-Line Inderbitzin, troisième adjointe au maire de Callac.

ⓘ Publicité

"Deux ans de travail qui partent en fumée"

Laure-Line Inderbitzin "regrette personnellement cette décision", notamment parce qu'elle est convaincue du bénéfice que le projet d'accueil de réfugiés aurait pu avoir pour la commune de 2.200 habitants. Elle ajoute même que "c'était une opportunité incroyable pour Callac. Autant sur le projet social que sur le projet urbanisme. C'est vraiment dommage." Ce sont "deux ans de travail qui partent en fumée".

Un responsable : l'extrême droite

Selon l'élue de la commune costarmoricaine, Callac "a été un totem pour les théories du grand remplacement". Et malgré les efforts de la mairie et des partisans du projet, "on était pas préparé à recevoir la déferlante Reconquête", regrette Laure-Line Inderbitzin.

Affligée par la campagne de désinformation menée par le parti d'extrême droite, Laure-Line Inderbitzin estiment "qu'ils terrorisent la population" et que "ce sont des terroristes".

Loin de se défausser de sa responsabilité, elle précise que "c'est facile de dire qu'on aurait pu faire autrement. Il faut accepter notre part de tort".

Pour autant, Laure-Line Inderbitzin sait que le projet verra le jour, mais ailleurs. Callac ayant été sélectionnée parmi une vingtaine d'autre communes candidates au projet Horizon du Fonds de dotation Merci .