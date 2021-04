Calme plat en avril pour le secteur du tourisme dans les Vosges

Le mois d'avril marque traditionnellement le début de la saison touristique. Mais avec l'interdiction de se déplacer et la fermeture des commerces, il ne se passera pas grand chose sur le massif.

Pour les acteurs du tourisme vosgien, ce troisième confinement, c’est la douche froide. Le week-end de Pâques devait marquer le début de la saison du printemps avec dans une semaine, le coup d’envoi des vacances de printemps. Au lieu de cela, il y a eu des annulations pour les semaines à venir et des structures sont contraintes de fermer leurs portes, déjà.

Une série d'annulations

A l’office de tourisme de la Bresse, on a reçu quelques coups de fils de propriétaires de résidences secondaires voulant savoir s’ils avaient le droit de se confiner dans les Vosges. Mais il y a surtout eu des annulations pour une période où les hébergements fonctionnent beaucoup grâce aux réservations de dernière minute en temps normal. Julie Grob, directrice de l'office de tourisme de la Bresse s'attend à un mois excessivement calme :

" C'est un confinement même si le gouvernement n'aime pas parler de confinement. On ne peut se déplacer que dans une zone de dix kilomètres donc pour les vacanciers, ce seront des annulations. On a pas mal de gens qui reportent. On espère qu'on pourra relancer les réservations en mai."

Période de rodage pour les saisonniers

Chez Bol d'Air qui propose des hébergements et des activités de pleine nature à la Bresse, ce week-end de Pâques devait être véritablement le coup d'envoi de la saison, explique Laurent Mougel, responsable de la communication :

"C'est une période où l'on accueille nos nouveaux saisonniers, ils sont en formation ce week-end de Pâques. Le but, c'est de pratiquer avec eux pendant les vacances pour qu'ils soient prêts pour la période estivale [...] C'est aussi une période où l'on accueille normalement les écoles, les colonies de vacances, les centres de loisirs."

Chez Bol d'air, on essaye de rester positif en se rappelant que le massif avait tiré son épingle du jeu l'été dernier après le premier confinement. L'entreprise se tient prête à rouvrir et à modifier ses dates d'ouverture dès que besoin.