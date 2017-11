Calvados : l'ancien ministre et ancien député Louis Mexandeau verbalisé dans le train

Ministre sous Mitterrand, député du Calvados pendant une trentaine d'années, Louis Mexandeau a été verbalisé le 8 octobre dernier, à bord du train Paris-Caen. Il accepte l'amende et paye désormais son train, mais refuse d'être un bouc émissaire de l'exemplarité prônée par la nouvelle majorité.

Ca a longtemps été un avantage dont ont bénéficié les anciens députés : la gratuité sur le réseau SNCF pour ceux qui ont fait plus de trois mandats. François de Rugy, président LREM de l'assemblée nationale, a supprimé cette mesure, au nom des économies. Car il en coûtait 800 000 euros par an à l'assemblée. L'avantage a cessé au 1er octobre. L'ancien député du Calvados, ancien ministre de François Mitterrand, Louis Mexandeau, en a fait les frais.

Le contrôleur de la SNCF n'a pas fait de détail le 8 octobre dernier. Louis Mexandeau, qui circulait sans billet entre Paris et Caen, a dû s'acquitter de 105 euros : le prix du billet plus l'amende. Il a payé. Mais n'a guère apprécié la méthode.

L'ancien ministre prend acte de cette décision du bureau de l'assemblée nationale. Justifiée par son président LREM François de Rugy au nom des économies à réaliser : cet avantage accordé aux anciens députés coûtait 800 000 euros par an. Louis Mexandeau comprend, mais refuse de se voir affublé de l'étiquette de profiteur du système.

Cela semble dans l'air du temps de laisser entendre que certains exagèrent. Il y en a certainement, convient Louis Mexandeau. Mais que ceux qui prônent l'exemplarité commencent par se l'appliquer à eux-mêmes...

On vient d'apprendre que les membres des cabinets ministériels s'étaient octroyés une augmentation de 40,50 ou 60%. Parce que comme beaucoup venaient du privé et qu'ils gagnaient plus que dans le public, ils se sont augmentés passablement. Donc quand on fait des excès de "purisme", on commence par soi même. Comme disait un ancien maire de Caen, "quand on monte au mât, mieux avoir le cul propre"...