Guerre en Ukraine : l'association Pompiers Humanitaires lance une collecte dans le Calvados pour les réfugiés

L'élan de générosité pour les réfugiés ukrainiens se poursuit dans le Calvados. L'association Pompiers Humanitaires lance une collecte de produits de première nécessité ce mercredi 2 mars 2022, un peu partout dans le département, après un appel aux dons effectué le week-end dernier. La collecte va durer jusqu'au 5 mars, et pourrait être prolongée.

"On ne s'attendait pas à un tel élan de générosité. Le téléphone n'arrête pas de sonner et la boite mail est saturée", raconte le président de l'association, Mickael Richomme.

Les besoins de l'association, ce sont surtout des produits de première nécessité : couvertures, sacs de couchage, produits médicaux lait et couches pour bébés ou encore brosses à dents. "Les vêtements, on en a assez", explique Mickael Richomme, le président de l'association Pompiers Humanitaires. Parce que depuis le lancement de l'appel aux dons, "le téléphone n'arrête pas de sonner, la boite mail est saturée. On ne s'attendait pas à un tel élan de générosité", poursuit-il. Il estime que même pour les précédentes mission à Haïti en 2010 et à Beyrouth en 2020, les dons n'avaient été aussi importants.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'association estime qu'il y a déjà de quoi remplir un camion avec les promesses de dons. Elle prévoit d'en envoyer 6 à 7 à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Ce qui pose un autre problème : le coût du transport des dons. "Faire transporter des marchandises dans un semi-remorque entre Caen et la Moldavie, ça coûte près de 10.000 euros", estime Mickael Richomme. Du coup, Pompiers Missions Humanitaires lance un appel au dons pour trouver près de 60.000 euros et amener les dons à bon port.

Les équipes se préparent pour aller à la frontière

Après une mission en Haïti en 2010, et au Liban en 2020, l'association Pompiers Missions Humanitaires se prépare à partir près de la frontière ukrainienne. "On prévoit d'aller en Moldavie, c'est notre point de chute", explique Mickael Richomme. Ils devraient partir d'ici la semaine prochaine, "normalement mardi ou mercredi", précise le président de l'association. Quand les camions vont partir sur la route, avec minimum un jour et demi de route pour rallier la capitale de ce pays, Chisniau, une équipe de 8 à 10 personnes va partir par avion, direction la Roumanie. "Là, on a des contacts sur place qui vont les emmener direction la frontière", précise Mickael Richomme qui aimerait aller sur le terrain, même s'il n'est pas sur. "On prendra des personnes expérimentées, parmi celles qui sont le plus impliquées dans l'association."

"Même si je ne suis jamais allé sur le terrain, je suis prête à y aller oui", raconte Catherine, une bénévole qui est aussi infirmière à la retraite.

Parmi celles et ceux qui sont prêts à y aller, il y a Catherine, infirmière à la retraite et membre de l'association. "Même si je ne suis jamais allée sur le terrain, je suis prête à y aller, explique-t-elle. Infirmière ou pas, tout le monde est prête à aider quand il y a des conflits, des blessés et des réfugiés." Les conditions de vie s'annoncent dures, spartiates, au milieu des refugiés, peu importe pour l'ancienne infirmière. "Bien sur que je suis prête à vivre dans ces conditions. Je pense que la priorité c'est d'améliorer le confort physique et psychologique des réfugiés. Nous, 10 jours, ce n'est rien par rapport par rapport à ce que vivent les Ukrainiens", explique-t-elle. Si elle est choisie, ce serait une première pour l'infirmière à la retraite. C'est aussi une première pour l'association qui n'est jamais allée en intervention dans un pays en guerre.

Les points de collecte

Caserne des pompiers d'Ifs ; rue Alfred-Nobel, ; ouverture : de 9 heures à 17 heures.

; rue Alfred-Nobel, ; ouverture : de 9 heures à 17 heures. Journal Liberté ; 17 rue du Commodore Hallet, 14000 Caen ; ouverture de 9 à 18 heures.

; 17 rue du Commodore Hallet, 14000 Caen ; ouverture de 9 à 18 heures. Supermarché Leclerc ; rue Lanfranc ; 14000 Caen ; ouverture le mercredi et le jeudi.

; rue Lanfranc ; 14000 Caen ; ouverture le mercredi et le jeudi. Supermarché Carrefour ; 14120 Mondeville ; ouverture le mercredi et le jeudi.

; 14120 Mondeville ; ouverture le mercredi et le jeudi. Supermarché Carrefour ; place Saint-Clair ; 14200 Hérouville Saint-Clair ; ouverture du mercredi au samedi.

; place Saint-Clair ; 14200 Hérouville Saint-Clair ; ouverture du mercredi au samedi. Supermarché U ; rue de Rouen ; 14670 Troarn ; ouverture du mercredi au vendredi.

► Retrouvez toutes les initiatives en France grâce à notre carte interactive