Face à l'accélération de la circulation du coronavirus et au passage du département en "zone alerte", le préfet du Calvados, Philippe Court, a pris un arrêté ce samedi interdisant les rassemblements festifs de plus de 30 personnes dans certains établissements recevant du public.

Calvados : les rassemblements festifs de plus de 30 personnes interdits dans certains établissements

Pour limiter la propagation du coronavirus, la préfecture du Calvados informe ce samedi que les rassemblements festifs de plus de 30 personnes sont interdits dans certains établissements recevant du public (ERP).

Sont concernés :

Les établissements de type L : salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple.

: salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple. Ainsi que les établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures.

"Les rassemblements festifs, c’est-à-dire tout événement donnant lieu à la consommation de boissons et de nourriture et susceptibles de se prêter ou donnant lieu à la diffusion de musique ou à la pratique de la danse, de plus de 30 personnes dans ces établissements sont interdits dans tout le département", informe la préfecture du Calvados.

Cette mesure s'applique à compter du 28 septembre jusqu'au 15 octobre.

Pour les autres types de rassemblements de plus de 30 personnes dans ces établissements, la préfecture précise que "l’organisateur doit s’assurer du respect des règles sanitaires suivantes : le port du masque est obligatoire en toute circonstance ; une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ; la consommation de nourriture et de boissons est interdite, sauf en place assise."

La pratique d’activités sportives n’est pas concernée par cet arrêté.