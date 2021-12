Calvados : plus d'un millier d'appels par jour pour tracer les patients atteints du Covid-19

Les agents de l'assurance maladie du Calvados chargés de tracer les chaînes de contaminations du coronavirus ne chôment pas en cette fin d'année. Le nombre de nouveaux cas explosent et les appels se multiplient. Plus d'un millier par jour !

"Tous les téléconseillers ont une activité intense" confirme Frédéric Piwowarczyk, le responsable de la plateforme contact tracing de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, basée à Caen. Alors qu'Olivier Véran vient d'indiquer un nouveau record de contamination quotidienne (208.000 cas en 24 heures), les appels explosent : plus d'un millier par jour ! "Nous recevons tous les résultats des laboratoires des pharmacies et des médecins qui réalisent des tests. Et à partir de ce fichier, tous les patients positifs sont rappelés."

Mi-décembre, la sécurité sociale comptabilisait 250 à 300 nouveaux cas par jour. Un nombre qui est passé à 500 la semaine de Noël et qui franchit désormais la barre des 1.000 cas positifs dans le département. Une hausse exponentielle qui a obligé l'assurance maladie à recruter de nouveaux personnels ces dernières semaines pour faire face à cette nouvelle vague.

Un service de 100 personnes, mobilisé 7 jours sur 7

"Dès la mi-novembre nous avons doublé nos effectifs par rapport à l'été dernier et la rentrée, précise Claudie Guardo-Lemieux, directrice adjointe de l'assurance maladie du Calvados. On a plus d'une centaine de personnes aujourd'hui au sein de la cellule, dont 80 mobilisés au quotidien pour assurer le service 7 jours sur 7." Les agents contactent évidemment les assurés du département, mais aussi de toute la Normandie et même des autres régions particulièrement touchées par l'épidémie de Covid-19.

"Là, je vais appeler un monsieur qui vit dans le XVIIIe arrondissement de Paris, explique une expérimentée agent de la CPAM avant d'enchaîner les questions avec le patient atteint du coronavirus au bout du fil. Ses coordonnées, ses antécédents, les symptômes ressentis, les personnes qu'il a fréquenté, tout est consciencieusement noté dans la fiche liée à l'appel. "L'objectif ensuite est de casser la chaîne de contamination" poursuit Frédéric Piwowarczyk. Des SMS sont ainsi envoyés aux cas contacts avec des consignes d'isolement, de démarches administratives à entreprendre aussi.

Arrêts maladie liés au Covid : +200%

Parallèlement à l'explosion des nouveaux cas, l'assurance maladie dispose d'une autre donnée qui démontre bien l'accélération de la pandémie. Ainsi, le nombre d'arrêt maladie liés au Covid-19 a bondi de 200% ! En décembre 2020, la sécurité sociale avait enregistré 600 en raison du coronavirus. Au 22 décembre 2021, déjà 1.700 arrêts de travail ont été comptabilisés dans le Calvados. Et le mois n'est pas encore fini.