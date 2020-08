Calvados : Tilly-sur-Seulles, lieu peu connu d'apparition de la Vierge

C'est au milieu d'un champ que la Vierge se serait manifestée. Tilly-sur-Seulles, un petit village du Calvados, aurait été le théâtre de plusieurs apparitions mariales, entre 1896 et 1903. Aujourd'hui, les pèlerins viennent toujours se recueillir et prier à la chapelle du Très-Saint-Rosaire, notamment pour la fête de l'Assomption le 15 août.

La Vierge est principalement apparue à Marie Martel. La jeune femme aurait eu plus de 300 visions et aurait reçu des messages, dont les Mystères du Rosaire, et des prophéties.

Un millier de pèlerins chaque année

Une chapelle est construite dès 1897 et les pèlerins viennent s'y recueillir. "Au début, ce n'était que quelques personnes. Quand cela a commencé à être vraiment connu, il y avait des milliers de personnes ici", relate Alain Derrien, président de l'association Notre-Dame-de-Tilly-sur-Seulles.

Aujourd'hui, les pèlerins sont moins nombreux, mais toujours présents. Environ un millier de personnes viennent chaque année prier à la chapelle, consacrée à la Reine du Très Saint Rosaire, un des autres noms de Marie.

"Tilly sera un grand Lourdes"

"On trouve quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. On sent véritablement une présence. Quand je viens à Tilly, je sens physiquement que Dieu n'est pas loin", raconte Roger, un fidèle de 25 ans, qui vient plusieurs fois par an depuis la région parisienne.

Contrairement aux apparitions de Lourdes, premier lieu de pèlerinage en France, celles de Tilly-sur-Seulles ne sont pas officiellement reconnues par l'Eglise catholique, faute d'une enquête épiscopale.

Mais Alain Derrien ne désespère pas. "La Vierge a notamment dit à Marie Martel, quand elle était à Lourdes en pèlerinage, qu'un jour, _Tilly sera un grand Lourdes et Lourdes un petit Tilly_".

Fêtes du 15 août à la chapelle du Très-Saint-Rosaire de Tilly-sur-Seulles : messe à 11h, suivie d'une procession dans l'après-midi et du Rosaire.