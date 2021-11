Cambriolages dans l'Yonne : avec le changement d'heure, redoublez de prudence !

Chaque année, début novembre, les forces de l'ordre constatent invariablement une augmentation des cambriolages. En cause : le changement d'heure et les journées qui raccourcissent. Certains logements sont aussi restés vides pendant les vacances de la Toussaint. Dans ce contexte, les sociétés spécialisées dans les alarmes et la vidéosurveillance tirent leur épingle du jeu.

Caméras, alarmes et même canons à brouillard

A l'image de Vigiconcept à Auxerre. Son patron, Yves Balacé, a débuté son activité il y a 14 ans. Et de plus en plus de particuliers font appel à ses services car aujourd'hui selon lui , les cambrioleurs frappent n'importe où et n'importe qui : "aujourd'hui, ce qu'ils cherchent c'est principalement l'argent et les bijoux. Qu'on vive derrière de grands murs ou qu'il n'y ait pas de murs, qu'on vive dans une impasse ou dans une rue passante, il n'y a vraiment plus de règle, contrairement à dans le temps où ils cherchaient plutôt des grosses maisons parce qu'ils voulaient voler des meubles ou des tableaux. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils cherchent, ils attaquent n'importe où", explique-t-il.

Pour sécuriser son logement et tenter d'éviter les intrusions, il y a plusieurs possibilités selon ce spécialiste : une alarme, des caméras de vidéosurveillance qui peuvent vous appeler sur votre smartphone ou qui sont reliées à une société de surveillance et même quelques nouveautés qui peuvent faire de l'effet : "on peut aussi avoir accès à des canons à brouillard. Quand l'intrus rentre dans une pièce, on va lancer un brouillard dans le but de lui faire perdre son orientation et en général, c'est efficace dans le sens où ils vont vite partir !", assure l'artisan. Il faut compter entre 1000 à 2500 euros pour l'achat et la pose de matériel. Il est aussi possible de prendre un abonnement pour couvrir l'achat de l'équipement, son entretien et la télésurveillance, avec des mensualités comprises entre 40 et 55 euros.

Des gestes de bon sens

Mais avant de s'engager dans des dépenses parfois lourdes pour sécuriser un logement, il y a d'abord des choses toutes simples à faire pour décourager un cambrioleur : "le premier conseil, c'est de bien veiller à fermer tous les accès qui peuvent être verrouillés. Car on constate quelquefois des cambriolages chez des personnes qui sont parties, qui ont oublié de verrouiller une porte ou de fermer un volet, ce qui constitue une facilité pour accéder au logement", explique le colonel Monvoisin, commandant en second du groupement de gendarmerie de l'Yonne.

Le gendarme nous invite à faire très attention aux portes et aux fenêtres : "attention à ne pas négliger la protection des accès. Je pense notamment au petit soupirail qui donne accès à un garage où on peut peut-être poser un barreaudage. On peut également mettre des dispositifs temporaires comme des barres anti-effraction sur les volets, des cornières au niveau des portes d'entrée, qui permettent de limiter les possibilités d'intrusion avec un objet tel qu'un pied de biche par exemple. On peut aussi faire des choses assez simples, comme installer des éclairages extérieurs à déclenchement automatique. En fait, plus on va compliquer la tâche du malfaiteur, plus on a des chances qu'il abandonne", poursuit le gendarme, qui rappelle aussi l'existence du dispositif "tranquillité vacances" , qui permet d'alerte les forces de l'ordre de votre départ en vacances. Il suffit pour cela de remplir un formulaire et de le déposer au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie au moins 48 heures avant le départ.