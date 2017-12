Cambriolages et vols coûtent 3,5 milliards d'euros par an aux ménages

Les infractions contre les résidences, voitures et comptes bancaires représentent un préjudice d’au moins 3,5 milliards d’euros chaque année, selon une étude Insee-ONDRP publiée par le ministère de l'Intérieur.

De 2010 à 2015, le préjudice annuel moyen des ménages de France métropolitaine atteint 3,5 milliards d’euros pour les vols, tentatives de vols et dégradations volontaires aux résidences, automobiles et comptes bancaires.

Sur cette période étudiée par l'Insee, cette somme est stable d’une année sur l’autre. Elle représente environ 0,3% du revenu disponible des ménages.

Le coût des atteintes aux résidences comprend le montant des dégâts causés lors des cambriolages ou des tentatives de cambriolage, la valeur déclarée des objets volés et le coût de la remise en état du logement après dégradations et vandalisme. Au total, il est évalué à 1,8 milliard d’euros par an pour les résidences principales et à 133 millions d’euros pour les résidences secondaires et autres locaux ou terrains loués.

Le coût des atteintes aux automobiles comprend les vols d’objets dans les véhicules, les vols d’accessoires, ainsi que les coûts de réparation ou de remplacement des véhicules suite à un vol ou une tentative de vol. Le coût moyen des atteintes aux automobiles est de 837 millions d’euros par an.

Enfin, le coût des débits frauduleux sur comptes bancaires s'élève en moyenne à 770 millions d'euros par an.

C'est en 2012 que le préjudice annuel moyen pour les ménages était le plus élevé, à 4,15 milliards d'euros.