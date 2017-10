Cambrioleurs, prenez garde: les séniors sont prêts!

Des réunions pour prévenir au mieux les cambriolages sont organisés par les gendarmes et le syndicat agricole FDSEA en Moselle. Le but est d'enrayer au maximum les mauvais chiffres de 2016 et des vols par effraction en hausse de 5,7% dans le département.

Presque neuf cambriolages par jours en Moselle; une hausse de 5,7% en 2016. Ce sont les mauvais chiffres que veulent voir s'enrayer les pouvoirs publics. Plusieurs réunions de préventions sont, en ce sens, organisées dans le département par la gendarmerie nationale, le syndicat agricole FDSEA et l'assureur Groupama.

"Ne jamais mettre une clef sous un tapis ou dans un pot de fleurs", raconte Raymond, bien décidé a emmagasiner le maximum de bons conseils. Ce retraité Yutzois, n'a jamais été cambriolé et croise les doigts pour que cela continue. Mais les faits sont là: en France, un tiers des cambriolages et les deux tiers des arnaques ciblent des personnes âgées. Et les risques augmentent encore plus quand les cibles sont isolées, dans des exploitations agricoles parfois anciennes et vétustes. Les forces de l'ordre incitent les particuliers à s'équiper en matériels de surveillance, bien que le prix puisse constituer un frein.

Les retraités et agriculteurs sont les cibles

André le sait bien: "Des gendarmes sont déjà venus sur notre exploitation nous demander si nos tracteurs sont équipés de GPS. C'est pratique pour effectuer des recherches quand l'engin disparaît, on peut le pister". Son fils, qui a repris la main, s'est déjà fait cambrioler tout récemment à son domicile, douloureux souvenir...

"Un tracteur, ça vaut environ 120 000 euros; une moissonneuse le double, voir davantage".

Les conseils prodigués par les gendarmes font aussi bien appel à du bon sens, "Etre vigilant" ou "Ne pas laisser de portes ouvertes" mais aussi à bien plus de concentration: "Toujours demander la carte d'un professionnel qui sonne à la porte; si cela n'est pas le cas, composer le 17 [(numéro de police ou gendarmerie)]", précise le commandant Jérôme Sangiani, de la brigade d'Hettange-Grande. Au moment où une compagnie est prévenue, elle intervient en moins de 30 minutes sur place, selon la distance.

De leur côté, les assureurs présents rappellent qu'il faut porter plainte en cas de vol et veiller à bien fermer les lieux une fois le malheur arrivé afin d'éviter tout risque d'effet de double larcin.

Les dates des prochaines réunions (aucune inscription n'est requise, tout le monde est admis):