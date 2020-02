Camille Camphuis est la nouvelle Jeanne d'Arc 2020 à Orléans

Orléans, France

Sourire sage et lunettes rondes, la jeune orléanaise de 15 ans, Camille Camphuis est la nouvelle Jeanne d'Arc 2020. Sélectionnée par le comité Jeanne d'Arc parmi seize candidates qui répondaient toutes à des critères très précis (être catholique, s'investir au service des autres, etc.), c'est elle du 26 avril au 17 mai qui représentera Jeanne d'Arc lors des festivités aux côtés des deux jeunes pages Aurélien Gourdon et Jean-Marie Couprie.

Une jeune fille investie

Un bouquet de fleurs et un ouvrage de Jeanne d'Arc dans les mains, la jeune fille qui fait du tir à l'arc, de la musique au conservatoire ou encore les scouts pendant son temps libre, est heureuse de pouvoir s'investir pour Orléans. "Au départ je ne voulais pas présenter ma candidature, j'avais peur. Maintenant que j'ai été choisie je suis heureuse de pouvoir m'investir pour ma ville comme je le fait pour ma paroisse, pour ma famille."

Et celle qui succède à Blandine Veillon, la Jeanne 2019, d'ajouter "c'est une énorme joie pour moi, même si c'est une grande responsabilité de participer à un double centenaire. Mais je sens que je vais pouvoir remplir cette fonction notamment grâce au soutien de mes proches."

2020 : année d'un double centenaire

Camille Camphuis reçoit un bouquet de fleurs des mains du maire de la ville, Olivier Carré, à l'Hôtel Groslot, à Orléans. © Radio France - Alexandra Lagarde

Car en effet, cette année 2020, n'est pas une année comme les autres il s'agit de l'année du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc mais aussi le centenaire de la patronisation de Jeanne d'Arc comme personnage national. Comme le rappelle Bénédicte Baranger, présidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc "Je pense qu'on peut dire que l'année 2020 suscite un engouement certain, notamment parce que c'est l'année du bi-centenaire."

Des festivités spéciales

Et pour cette année spéciale, l'association et la mairie prévoient des festivités spéciales comme le rappelle Bénédicte Baranger : "Nous commençons les festivités le 26 avril au lieu du 29 et nous terminons plus tard, le 17 mai. Nous prévoyons également de faire des activités un peu spéciales."