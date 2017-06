Camille Lacourt parrain du Grand National du Trot à Laval ce mercredi 7 juin

La star de la natation française est l'invitée d'honneur de ce grand rendez-vous hippique.

Il pourrait bien voler la vedette aux drivers et aux chevaux qui vont s'affronter demain sur l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt. Camille Lacourt, plusieurs fois champion d'Europe et du Monde, spécialiste du 50 et 100 mètres dos, assistera aux courses. Et il remettra les prix aux vainqueurs. Camille Lacourt sera, sans aucun doute, très sollicité pour sa visite mayennaise. La "belle gueule" de la natation française est un sportif de haut niveau très populaire.

Des milliers de spectateurs attendus

Le Grand National du Trot, c'est le Tour de France des trotteurs. Les turfistes en raffolent. Créée en 1982, cette épreuve se dispute en 14 étapes. Laval c'est la 6ème. Les meilleurs chevaux, drivers et entraîneurs seront célébrés en fin d'année à Vincennes. Sur le site de Bellevue-la-Forêt, l'ambiance sera électrique en tribunes et dans les paddocks. Les organisateurs espèrent attirer, ce mercredi 7 juin, 5.000 personnes. Cet évènement sera à suivre sur France Bleu Mayenne avec le Monsieur Hippisme de la radio Hervé Fortin.