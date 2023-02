Camion France Services en Dordogne : "on apprend souvent aux gens qu'ils peuvent toucher des aides"

À une centaine de mètres de la place du marché, le camion France Services accueille chaque vendredi les personnes qui peinent à venir à bout de leur paperasse administrative. Béatrice, octogénaire, doit s’occuper de la succession de son frère décédé. « Pour les personnes âgées, comme moi, qui ne comprennent rien à l’informatique et n’ont pas d’ordinateur, c’est très pratique ». Le prochain rendez-vous est déjà pris avec Catherine, la conseillère du Camion service.

Sillonnant le Terrassonnais en Périgord noir pendant toute l’année, le véhicule part à la rencontre des habitants pour permettre un meilleur accès aux services publics. Chômage, retraite ou encore santé, le dispositif est imaginé pour aider les personnes à mobilité réduite. « Les usagers qu’on voit ont entre 18 et 92 ans, on a une majorité de personnes âgées, mais aussi beaucoup de jeunes », explique la conseillère.

« C’est encore de la paperasse »

Maraîcher au Lardin-St-Lazare, David a renoncé à se lancer dans de telles démarches. « Pour la prime carburant par exemple, c’est encore de la paperasse. Quand on bosse 16 heures par jour et qu’on n’a même pas les outils, on n’a pas envie de s’embêter à faire ça ».

Sur le stand juste à côté, Thierry vend du foie gras. Il est aussi éligible à l’aide de 100 euros proposée par le gouvernement pour faire son plein. Le producteur roule beaucoup pour vendre sur les marchés. « Il faut que je me renseigne pour savoir si j’y ai droit ». Mais il confesse que la tâche est difficile « J’avoue que je n’ose pas vraiment, je ne sais pas trop comment on fait ».

« On apprend aux gens qu’ils peuvent toucher des aides »

Catherine enchaîne les rendez-vous toute la journée, et son agenda est déjà bien remplie pour les prochaines semaines. « Preuve qu’il y a une vraie demande », selon elle. Il est possible de venir à l’improviste si la démarche n’est pas trop longue.

La conseillère remarque que beaucoup ignorent leurs droits. « On apprend souvent aux gens qu’ils peuvent toucher des aides, ». Résultat, « ça leur fait gagner du temps, et de l’argent ! ».